Noul derapaj al Flaviei Groșan nu scapă nepedepsit. Decizia luată de Colegiului Medicilor Bihor

Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor, convocat de urgență, luni, 25 august, în urma afirmațiilor recente de pe Facebook ale medicului Flavia Groșan, a hotărât declanșarea anchetei disciplinare în acest caz.

'Considerăm că încălcarea gravă a eticii și deontologiei medicale prin declarațiile eronate ale doctoriței Flavia Groșan, care a recidivat ca în pandemie și a diseminat în spațiul public neadevăruri periculoase, impune declanșarea anchetei disciplinare, de data aceasta, în cazul doamnei doctor.

Menționez că data trecută, în pandemie, când spunea că oxigenul omoară pacienții și alte aberații legate de tratamentul pacienților cu COVID, atunci nu am realizat cât de gravă este atitudinea domniei sale și am convocat doar Comisia de etică și deontologie, comisie care, de obicei, nu poate să dea sancțiuni.

De data aceasta, am decis demararea anchetei disciplinare. Noi estimăm că va dura în jur de două - trei luni, perioadă în care vom obține opinia experților medicali, pentru că pe baza referatelor științifice avem deja două personalități din țară care ne-au promis că ne vor da punctele lor de vedere', a declarat, pentru AGERPRES, președintele Colegiului Medicilor Bihor, dr. Carmen Pantiș.

Potrivit acesteia, parcursul anchetei presupune autosesizarea BEx, care se trimite către comisia de jurisdicție, care se întrunește pe la începutul lunii septembrie și va cere referate medicale, după care va face procesul-verbal care va fi înaintat Comisiei de disciplină.

'Noi sperăm ca până la început de noiembrie să avem o concluzie finală a acestei anchete disciplinare. Doctorița Flavia Groșan riscă mustrare, avertisment, vot de blam, blam, amendă sau suspendarea dreptului de liberă practică.

Dar este acum prematur să spunem exact ce se va întâmpla în această cercetare disciplinară și, pe de altă parte, cunoaștem cu toții prezumția de nevinovăție. Iar dacă medicul primește sancțiune, are posibilitatea de a face contestație la Comisia superioară de disciplină, deci este posibil să dureze chiar mai mult până vom ști concluzia.

Considerăm că astfel de declarații personale nefundamentate științific sunt de natură să afecteze foarte grav încrederea în profesia medicală și în întregul sistem de sănătate din România', a mai precizat dr. Carmen Pantiș.

Flavia Groșan a scris, duminică, 24 august, pe Facebook că un bărbat nevaccinat a început să aibă unele simptome după ce a avut relații sexuale cu iubita sa vaccinată.

'Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice - la această femeie vaccinată.

Asta este ceea ce se numește 'shedding' (eliminare de particule virale post-vaccin). Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc.

Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie', a postat dr. Flavia Groșan.

