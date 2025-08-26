Godină ironic, după scandalul iscat de postările medicului Flavia Groșan: „Aute proteina spike”

Polițistul Marian Godină are o reacție acidă după postările medicului Flavia Groșan, care și-a retras declarațiile postate pe internet privind „răspândirea vaccinurilor” prin relații intime.

„Doamna Flavia Groșan ne zice acum că postarea cu proteina spike nu-i aparține, ea doar a copiat-o și a postat-o, acum ne spune că se dezice de ea, că nu are date științifice. Oare ce s-ar întâmpla dacă un polițist ar posta că e ok să bei 2-3 beri înainte să conduci? Sau că centura de siguranță nu are niciun rol? Sau că e în regulă să mergi cu 200 dacă drumul e drept?”, spune Godină.

Acesta adaugă că nu crede că un om rațional ar putea merge la un medic care lansează astfel de teorii.

„Eu nu cred că vreun om rațional s-ar lăsa consultat de acea doamnă (la ce prostii vorbea și în pandemie), dar cred totuși că acel medic poate omorî oameni, dacă nu cumva a făcut-o deja”, încheie Godină postarea.

Godină a revenit apoi cu un mesaj ironic, alături de o poză de la sala de antrenament. „Aute proteina spike”, a scris polițistul la poza cu mâna sa antrenată.

Ads

Postarea, retrasă de Groșan

Flavia Groșan a șters postarea de pe Facebook de la care a pornit scandalul și s-a „dezis de ea”. Reacția sa vine după ce postarea, devenită rapid virală, a atras atenția Colegiului Medicilor din România (CMR), care a decis declanșarea anchetei disciplinare în cazul medicului.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, a transmis pe platforma socială medicul Flavia Groșan.

Mesajul ei inițial a devenit viral pe Facebook, apoi condamnat de alți medici ca dezinformare cu privire la vaccinul anti-COVID.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată (...) Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike (...) A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, a scris inițial doctorița din Oradea.

Ads