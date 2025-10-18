Medicul Flavia Groşan, în stare foarte gravă la spital. Ea a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei

Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 09:59
Medicul Flavia Grosan FOTO Facebook/Flavia Grosan

Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, este internată în stare foarte gravă, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor. Ea a făcut un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.

Conf.univ. dr. Carmen Pantiş medic primar ATI SCJU Bihor, a declarat sâmbătă, pentru News.ro, că medicul Flavia Groşan este după un stop cardio-respirator resuscitat.

Medicul a precizat că Flavia Groşan a fost diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale.

Ea are pleurezie bilterală, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.

În 10 septembrie, Flavia Groşan scria pe Facebook: ”Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră aţi fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supravieţuit. Dar luni urgent la investigaţii. Ceva îmi ise cu virgulă”.

Bihoreanul relatează că Flavia Groşan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, după ce în jurul orei 1.40, soţul, care o găsise inconştientă în casă, a sunat la 112 şi au fost alertate atât Serviciul de Ambulanţă Judeţean, cât şi SMURD.

Două echipaje s-au deplasat la domiciliu şi au găsit-o fără conştienţă. „Echipajele au efectuat o resuscitare complexă şi lungă”, a declarat o sursă, citată de Bihoreanul.

