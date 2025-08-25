Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”

Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a anunțat că a sesizat Colegiul Medicilor Bihor în legătură cu informațiile false transmise online de Flavia Groșan privind vaccinarea anti-Covid.

„Aseară am aflat de o postare a unei doamne dr. din Bihor. Punctual pe acest subiect - indiferent de presiunea publică sau mediatică - aceeași atitudine o aveam oricum. În această dimineață am luat legătura cu dna conf. dr. Carmen Pantis, președintele Colegiului Medicilor Bihor, și vicepreședinte al CMR, și am discutat despre acest subiect. Dna dr. Pantiș a convocat deja conducerea Colegiului Medicilor Bihor, iar la prânz vor avea o ședință extraordinară și se va comunica imediat după pe acest subiect!”, a anunțat medicul.

Aceasta a relatat situația și din perspectiva personală, spunând că „afirmațiile din respectiva postare nu sunt susținute științific”.

„NU este normal ca: dacă după o anumită postare nu există - în spațiul public - un punct de vedere instituțional transmis imediat, să punem în discuție rolul Colegiului Medicilor din România. Vrem o „țară ca afară”? Da, și eu vreau, dar acolo unde ne gândim fiecare există și „domnia legii”, respectarea regulamentelor, și că omul nu este instituția. Da, corect, omul poate schimba instituția. Dar poate să îmbunătățească și să schimbe atât cât este lăsat de constrângerile legislative sau de reglementări”, a declarat Poiană.

Aceasta susține că a solicitat în mai multe rânduri o lege a sănătății, explicând că medicii, inclusiv Colegiul Medicilor din România, nu fac legi.

„Și în cazul amintit mai sus, trebuie să respectăm pașii conform reglementărilor,

dar SPUN și SUSȚIN un DA hotărât că trebuie să luăm atitudine în cazurile de medici cu derapaje grave la adresa științei și al adevărurilor medicale, care pot să prejudicieze sănătatea publică!”, a mai transmis Cătălina Poiană.

