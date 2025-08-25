Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”

Autor: Maria Mora
Luni, 25 August 2025, ora 12:56
435 citiri
Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
Medicul Flavia Grosan FOTO Facebook/Flavia Grosan

Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a anunțat că a sesizat Colegiul Medicilor Bihor în legătură cu informațiile false transmise online de Flavia Groșan privind vaccinarea anti-Covid.

„Aseară am aflat de o postare a unei doamne dr. din Bihor. Punctual pe acest subiect - indiferent de presiunea publică sau mediatică - aceeași atitudine o aveam oricum. În această dimineață am luat legătura cu dna conf. dr. Carmen Pantis, președintele Colegiului Medicilor Bihor, și vicepreședinte al CMR, și am discutat despre acest subiect. Dna dr. Pantiș a convocat deja conducerea Colegiului Medicilor Bihor, iar la prânz vor avea o ședință extraordinară și se va comunica imediat după pe acest subiect!”, a anunțat medicul.

Aceasta a relatat situația și din perspectiva personală, spunând că „afirmațiile din respectiva postare nu sunt susținute științific”.

„NU este normal ca: dacă după o anumită postare nu există - în spațiul public - un punct de vedere instituțional transmis imediat, să punem în discuție rolul Colegiului Medicilor din România. Vrem o „țară ca afară”? Da, și eu vreau, dar acolo unde ne gândim fiecare există și „domnia legii”, respectarea regulamentelor, și că omul nu este instituția. Da, corect, omul poate schimba instituția. Dar poate să îmbunătățească și să schimbe atât cât este lăsat de constrângerile legislative sau de reglementări”, a declarat Poiană.

Aceasta susține că a solicitat în mai multe rânduri o lege a sănătății, explicând că medicii, inclusiv Colegiul Medicilor din România, nu fac legi.

„Și în cazul amintit mai sus, trebuie să respectăm pașii conform reglementărilor,

dar SPUN și SUSȚIN un DA hotărât că trebuie să luăm atitudine în cazurile de medici cu derapaje grave la adresa științei și al adevărurilor medicale, care pot să prejudicieze sănătatea publică!”, a mai transmis Cătălina Poiană.

Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”
Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”
Valeriu Gheorghiță, medic și fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, a transmis un mesaj public de clarificare în legătură cu unele informații false care...
Replica unui medic după noul derapaj al Flaviei Groșan: „Pură falsificare a terminologiei medicale”
Replica unui medic după noul derapaj al Flaviei Groșan: „Pură falsificare a terminologiei medicale”
O postare a controversatei Flavia Groșan, în care aceasta spunea că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cineva vaccinat, a devenit virală pe rețelele sociale, unde a...
#Flavia Grosan, #dezinformare, #dezinformare vaccinuri, #Colegiul Medicilor, #catalina poiana , #vaccin covid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal a dat "cartile pe fata": prima imagine care confirma relatia
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Revine canicula în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru începutul toamnei
  2. Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
  3. Patru jurnaliști, printre cei 15 morți într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza. Scene de groază în fața camerei VIDEO/FOTO
  4. Câți bani primea pe lună secretara ”de lux” cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului. Spor de fonduri europene cu absorbție 0
  5. Profesorii continuă protestele. Cadrele didactice amenință cu boicotarea începerii anului școlar și cer demisia lui Daniel David VIDEO
  6. Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
  7. Parchetul condus de Kovesi investighează Grecia pentru fonduri europene risipite în proiecte de reciclare
  8. Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”
  9. Biserica, centrul unui noi scandal după ce doi preoți au fost surprinși consumând narcotice și dansând la bară. Ce decizie a luat Arhiepiscopia FOTO/VIDEO
  10. Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă. Elogia infrastructura realizată de guvern VIDEO/FOTO