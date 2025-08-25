Medicul conspiraționist care și-a avertizat urmăritorii de pe Facebook că COVID-19 se transmite prin sex dă înapoi. Ancheta Colegiului Medicilor a speriat-o. "Liniștiți-vă

La scurt timp după ce Colegiul Medicilor din România (CMR) a decis declanșarea anchetei disciplinare în cazul medicului Flavia Groșan, aceasta a șters postarea de pe Facebook care a pornit scandalul și s-a „dezis de ea”. Groșan a stârnit o nouă controversă online, după ce a scris că un bărbat a contractat COVID-19 după sex cu o femeie vaccinată.

După ce Colegiul Medicilor a anunțat deschiderea anchetei, Flavia Groșan a șters mesajul inițial și a revenit cu clarificări.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, a transmis pe platforma socială medicul Flavia Groșan.

Mesajul ei inițial a devenit viral pe Facebook, apoi condamnat de alți medici ca dezinformare cu privire la vaccinul anti-COVID.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată (...) Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike (...) A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, a scris inițial doctorița din Oradea.

Flavia Groșan a avut mesaje publice criticate și în timpul pandemiei, când a scris pe Facebook că ea își tratează pacienții cu antibiotice pentru COVID-19, ignorând schema de tratament transmisă de Ministerul Sănătății.

