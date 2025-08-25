Medicul conspiraționist care și-a avertizat urmăritorii de pe Facebook că COVID-19 se transmite prin sex dă înapoi. Ancheta Colegiului Medicilor a speriat-o. "Liniștiți-vă

Autor: Aniela Manolea
Luni, 25 August 2025, ora 18:07
298 citiri
Medicul conspiraționist care și-a avertizat urmăritorii de pe Facebook că COVID-19 se transmite prin sex dă înapoi. Ancheta Colegiului Medicilor a speriat-o. "Liniștiți-vă
Medicul Flavia Grosan reacționează la ancheta Colegiului Medicilor FOTO Facebook/Flavia Grosan

La scurt timp după ce Colegiul Medicilor din România (CMR) a decis declanșarea anchetei disciplinare în cazul medicului Flavia Groșan, aceasta a șters postarea de pe Facebook care a pornit scandalul și s-a „dezis de ea”. Groșan a stârnit o nouă controversă online, după ce a scris că un bărbat a contractat COVID-19 după sex cu o femeie vaccinată.

După ce Colegiul Medicilor a anunțat deschiderea anchetei, Flavia Groșan a șters mesajul inițial și a revenit cu clarificări.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, a transmis pe platforma socială medicul Flavia Groșan.

Mesajul ei inițial a devenit viral pe Facebook, apoi condamnat de alți medici ca dezinformare cu privire la vaccinul anti-COVID.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată (...) Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike (...) A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, a scris inițial doctorița din Oradea.

Flavia Groșan a avut mesaje publice criticate și în timpul pandemiei, când a scris pe Facebook că ea își tratează pacienții cu antibiotice pentru COVID-19, ignorând schema de tratament transmisă de Ministerul Sănătății.

Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a anunțat că a sesizat Colegiul Medicilor Bihor în legătură cu informațiile false transmise online de Flavia Groșan privind...
Noul derapaj al Flaviei Groșan nu scapă nepedepsit. Decizia luată de Colegiului Medicilor Bihor
Noul derapaj al Flaviei Groșan nu scapă nepedepsit. Decizia luată de Colegiului Medicilor Bihor
Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor, convocat de urgență, luni, 25 august, în urma afirmațiilor recente de pe Facebook ale medicului Flavia Groșan, a hotărât declanșarea anchetei...
#Flavia Grosan, #dezinformare, #Colegiul Medicilor, #vaccin COVID, #Covid 19 , #vaccin covid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucraina riscă să rămână fără Internetul de care depinde tot frontul. Polonia nu va mai plăti adonamentul pentru Starlink, a decis noul președinte polonez, prieten cu Simion
  2. "Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca Rusia", susține Volodimir Zelenski. "Așa se întâmpla înainte"
  3. Medicul conspiraționist care și-a avertizat urmăritorii de pe Facebook că COVID-19 se transmite prin sex dă înapoi. Ancheta Colegiului Medicilor a speriat-o. "Liniștiți-vă
  4. ”Esplanada” din București ar putea trece în patrimoniul Primăriei Capitalei, pentru un proiect de regenerare urbană
  5. Loial până la capăt? „Generalul de fier“ Valeri Zalujnîi nu face jocurile vicepreședintelui SUA JD Vance
  6. ANPC a lovit în piața furnizorilor de energie cu amenzi de peste 370.000 de lei. Printre companiile sancționate se numără Hidroelectrica, PPC și Electrica
  7. Refugiații ucraineni au intrat în vizorul noului președinte al Poloniei. Nawrocki vrea tăierea ajutoarelor sociale. Cine sunt cei vizați
  8. Panică la Veneția. O gondolă s-a răsturnat cu tot cu turiștii din ea într-un canal VIDEO
  9. Trump încearcă să impună puterea prezidențială orașelor mari conduse de democrați - Analiză CNN
  10. Descoperire macabră: Cadavrele a doi români, găsite la o groapă de gunoi din Spania. Primele informații din anchetă