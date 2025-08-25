Colegiul Medicilor Bihor se delimitează de declarațiile false ale Flaviei Groșan: „Induc panică nejustificată în rândul populației”

Colegiul Medicilor Bihor, aflat în jurisdicția Colegiului Medicilor din România, anunță că se delimitează ferm de declarațiile publice făcute recent de către Dr. Groșan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc, după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia.

„Considerăm că afirmațiile făcute de Dr. Groșan Flavia reprezintă erori grave, fără nici o fundamentare științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației. Atragem atenția că dna Dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca adevăruri științifice”, scrie instituția.

Aceasta explică că vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre „shedding” după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace “ceață mentală sau oprirea respirației”, ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculară pentru orice medic.

„Considerăm încălcarea gravă a eticii și deontologiei medicale realizată prin declarațiile doamnei Dr. Groșan Flavia care a recidivat exact ca și în pandemie și a diseminat în spațiul public neadevăruri periculoase!”, mai spune Colegiul Medicilor Bihor.

În acest context, luni, 25 August 2025, ora 13:30, a fost convocată ședința BEX CM Bihor, pentru a decide conduita care se impune în acest caz de încălcare gravă a Codului de Etică și Deontologie Medicală CMR.

Colegiul Medicilor România reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazate pe dovezi științifice și a eticii medicale.

„Considerăm că astfel de declarații personale nefundamentate științific sunt de natură să afecteze grav încrederea în profesia medicală și în sistemul de sănătate”, încheie instituția.

