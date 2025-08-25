Colegiul Medicilor Bihor se delimitează de declarațiile false ale Flaviei Groșan: „Induc panică nejustificată în rândul populației”

Autor: Maria Mora
Luni, 25 August 2025, ora 13:28
377 citiri
Colegiul Medicilor Bihor se delimitează de declarațiile false ale Flaviei Groșan: „Induc panică nejustificată în rândul populației”
Medicul Flavia Grosan FOTO Captură video Antena 3 CNN

Colegiul Medicilor Bihor, aflat în jurisdicția Colegiului Medicilor din România, anunță că se delimitează ferm de declarațiile publice făcute recent de către Dr. Groșan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-COVID-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc, după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia.

„Considerăm că afirmațiile făcute de Dr. Groșan Flavia reprezintă erori grave, fără nici o fundamentare științifică, contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației. Atragem atenția că dna Dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca adevăruri științifice”, scrie instituția.

Aceasta explică că vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre „shedding” după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace “ceață mentală sau oprirea respirației”, ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculară pentru orice medic.

„Considerăm încălcarea gravă a eticii și deontologiei medicale realizată prin declarațiile doamnei Dr. Groșan Flavia care a recidivat exact ca și în pandemie și a diseminat în spațiul public neadevăruri periculoase!”, mai spune Colegiul Medicilor Bihor.

În acest context, luni, 25 August 2025, ora 13:30, a fost convocată ședința BEX CM Bihor, pentru a decide conduita care se impune în acest caz de încălcare gravă a Codului de Etică și Deontologie Medicală CMR.

Colegiul Medicilor România reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea strictă a principiilor medicinei bazate pe dovezi științifice și a eticii medicale.

„Considerăm că astfel de declarații personale nefundamentate științific sunt de natură să afecteze grav încrederea în profesia medicală și în sistemul de sănătate”, încheie instituția.

Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
Postarea Flaviei Groșan despre posibilitatea ca vaccinul să se transmită prin relații intime a stârnit sute de reacții online, atât ironice, cât și extrem de vehemente. În acest context,...
Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a anunțat că a sesizat Colegiul Medicilor Bihor în legătură cu informațiile false transmise online de Flavia Groșan privind...
#Flavia Grosan, #colegiu medicilior, #Bihor, #derapaje , #vaccin covid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal a dat "cartile pe fata": prima imagine care confirma relatia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Viceguvernatorul regiunii Kursk a fost reținut pentru delapidarea fondurilor destinate fortificării frontierei. Suma pe care ar fi furat-o
  2. România și Ucraina vor colabora la dezvoltarea unor produse militare. Ministrul Apărării spune că țara noastră „va fi parte a reconstrucției”
  3. Colegiul Medicilor Bihor se delimitează de declarațiile false ale Flaviei Groșan: „Induc panică nejustificată în rândul populației”
  4. Revine canicula în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru începutul toamnei
  5. Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
  6. Patru jurnaliști, printre cei 15 morți într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza. Scene de groază în fața camerei VIDEO/FOTO
  7. Câți bani primea pe lună secretara ”de lux” cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului. Spor de fonduri europene cu absorbție 0
  8. Profesorii continuă protestele. Cadrele didactice amenință cu boicotarea începerii anului școlar și cer demisia lui Daniel David VIDEO
  9. Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
  10. Parchetul condus de Kovesi investighează Grecia pentru fonduri europene risipite în proiecte de reciclare