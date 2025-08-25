Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”

Autor: Maria Mora
Luni, 25 August 2025, ora 12:33
852 citiri
Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”
Medicul Valeriu Gheorghiță FOTO Facebook/Valriu Gheorghiță

Valeriu Gheorghiță, medic și fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, a transmis un mesaj public de clarificare în legătură cu unele informații false care continuă să circule în spațiul public după o postare a controversatei doctorițe Flavia Groșan.

„Circulă în spațiul public ideea că persoanele vaccinate ar ”transmite” altora proteine spike sau că ar exista un fenomen numit shedding (eliminare de particule virale după vaccin). Această afirmație este complet falsă și lipsită de fundament științific. Vaccinurile împotriva COVID-19 NU conțin virus viu și NU pot fi eliminate sau transmise către altcineva prin contact, relații intime, respirație sau fluide. Oamenii vaccinați nu reprezintă în sine un risc pentru nimeni”, a transmis Gheorghiță într-o postare pe Facebook.

Medicul explică mecanismul biologic al vaccinurilor ARN mesager.

„ARN-ul mesager din vaccin este rapid degradat în interiorul celulei, iar proteina spike produsă temporar de organism este recunoscută de sistemul imunitar și se degradează la rândul ei într-un timp scurt. Nu rămâne în corp și nu se transmite altor persoane”.

Acesta subliniază că îngrijorările legate de donațiile de sânge de la persoane vaccinate sunt nejustificate.

„Studiile și practica medicală arată clar că sângele provenit de la donatori vaccinați este sigur. Nu există niciun risc documentat ca transfuzia să transmită proteine spike sau să provoace efecte adverse asociate vaccinului. Centrele de transfuzie din întreaga lume (inclusiv România) au reglementări stricte, iar siguranța pacienților este prioritatea absolută”, a declarat Gheorghiță.

Medicul încurajează informarea corectă și responsabilitatea în fața informațiilor false:

„Este firesc ca oamenii să aibă întrebări și temeri atunci când circulă astfel de informații, mai ales în mediul online. Rolul nostru, ca medici, este să răspundem cu empatie și cu date clare, bazate pe știință și pe experiența clinică”.

Valeriu Gheorghiță a încheiat printr-un mesaj clar pentru public: „persoanele vaccinate NU "elimină" nimic ce ar putea dăuna celor din jur”, ARN-ul mesager și proteina spike se degradează rapid, iar transfuzia de sânge de la donatori vaccinați este sigură. „Sănătatea publică depinde de încredere, informare corectă și respect reciproc”, concluzionează specialistul.

Precizările vin după ce Flavia Groșan, care este medic pneumolog, cunoscută pentru dezinformările lansate despre Covid și despre vaccinurile împotriva virusului, a lansat noi declarații care au devenit imediat virale și ironizate pe rețelele sociale.

Aceasta susține că un bărbat de 32 de ani ar fi avut mai multe simptome după ce ar fi avut relații intime cu o persoană care a fost vaccinată.

Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a anunțat că a sesizat Colegiul Medicilor Bihor în legătură cu informațiile false transmise online de Flavia Groșan privind...
Replica unui medic după noul derapaj al Flaviei Groșan: „Pură falsificare a terminologiei medicale”
Replica unui medic după noul derapaj al Flaviei Groșan: „Pură falsificare a terminologiei medicale”
O postare a controversatei Flavia Groșan, în care aceasta spunea că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cineva vaccinat, a devenit virală pe rețelele sociale, unde a...
#Flavia Grosan, #dezinformare vaccinuri, #Valeriu Gheorghita, #vaccinare covid, #shedding , #vaccin covid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal a dat "cartile pe fata": prima imagine care confirma relatia
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din Romania au sub 1 milion Euro venituri. Cine plateste taxele tarii
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Revine canicula în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru începutul toamnei
  2. Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
  3. Patru jurnaliști, printre cei 15 morți într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza. Scene de groază în fața camerei VIDEO/FOTO
  4. Câți bani primea pe lună secretara ”de lux” cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului. Spor de fonduri europene cu absorbție 0
  5. Profesorii continuă protestele. Cadrele didactice amenință cu boicotarea începerii anului școlar și cer demisia lui Daniel David VIDEO
  6. Președinta Colegiului Medicilor, reacție după noile informații false despre vaccin promovate de Flavia Groșan: ”Derapaj grav care poate prejudicia sănătatea publică”
  7. Parchetul condus de Kovesi investighează Grecia pentru fonduri europene risipite în proiecte de reciclare
  8. Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”
  9. Biserica, centrul unui noi scandal după ce doi preoți au fost surprinși consumând narcotice și dansând la bară. Ce decizie a luat Arhiepiscopia FOTO/VIDEO
  10. Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă. Elogia infrastructura realizată de guvern VIDEO/FOTO