Valeriu Gheorghiță, reacție la postarea controversată a Flaviei Groșan: „Persoanele vaccinate nu 'elimină' nimic ce ar putea dăuna celor din jur”

Valeriu Gheorghiță, medic și fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, a transmis un mesaj public de clarificare în legătură cu unele informații false care continuă să circule în spațiul public după o postare a controversatei doctorițe Flavia Groșan.

„Circulă în spațiul public ideea că persoanele vaccinate ar ”transmite” altora proteine spike sau că ar exista un fenomen numit shedding (eliminare de particule virale după vaccin). Această afirmație este complet falsă și lipsită de fundament științific. Vaccinurile împotriva COVID-19 NU conțin virus viu și NU pot fi eliminate sau transmise către altcineva prin contact, relații intime, respirație sau fluide. Oamenii vaccinați nu reprezintă în sine un risc pentru nimeni”, a transmis Gheorghiță într-o postare pe Facebook.

Medicul explică mecanismul biologic al vaccinurilor ARN mesager.

„ARN-ul mesager din vaccin este rapid degradat în interiorul celulei, iar proteina spike produsă temporar de organism este recunoscută de sistemul imunitar și se degradează la rândul ei într-un timp scurt. Nu rămâne în corp și nu se transmite altor persoane”.

Acesta subliniază că îngrijorările legate de donațiile de sânge de la persoane vaccinate sunt nejustificate.

„Studiile și practica medicală arată clar că sângele provenit de la donatori vaccinați este sigur. Nu există niciun risc documentat ca transfuzia să transmită proteine spike sau să provoace efecte adverse asociate vaccinului. Centrele de transfuzie din întreaga lume (inclusiv România) au reglementări stricte, iar siguranța pacienților este prioritatea absolută”, a declarat Gheorghiță.

Medicul încurajează informarea corectă și responsabilitatea în fața informațiilor false:

„Este firesc ca oamenii să aibă întrebări și temeri atunci când circulă astfel de informații, mai ales în mediul online. Rolul nostru, ca medici, este să răspundem cu empatie și cu date clare, bazate pe știință și pe experiența clinică”.

Valeriu Gheorghiță a încheiat printr-un mesaj clar pentru public: „persoanele vaccinate NU "elimină" nimic ce ar putea dăuna celor din jur”, ARN-ul mesager și proteina spike se degradează rapid, iar transfuzia de sânge de la donatori vaccinați este sigură. „Sănătatea publică depinde de încredere, informare corectă și respect reciproc”, concluzionează specialistul.

Precizările vin după ce Flavia Groșan, care este medic pneumolog, cunoscută pentru dezinformările lansate despre Covid și despre vaccinurile împotriva virusului, a lansat noi declarații care au devenit imediat virale și ironizate pe rețelele sociale.

Aceasta susține că un bărbat de 32 de ani ar fi avut mai multe simptome după ce ar fi avut relații intime cu o persoană care a fost vaccinată.

