Flavia Mihășan a confirmat relația cu noul iubit, la un an de la divorțul de tatăl copiilor săi: „Este adevărat”

Luni, 01 Septembrie 2025, ora 14:38
Flavia Mihășan în platou la Neatza cu Răzvan și Dani FOTO: Instagram/ Flavia Mihășan

Flavia Mihășan pare să fi redescoperit iubirea după despărțirea de Marius, tatăl copiilor săi. Asistenta TV de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a anunțat separarea în urmă cu aproximativ un an, iar recent și-a găsit fericirea alături de unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România. Vedeta a confirmat oficial relația și pare cât se poate de fericită.

Anul trecut, Flavia Mihășan dezvăluia că nu mai formează un cuplu cu tatăl copiilor ei. După divorț, aceasta și-a regăsit echilibrul alături de Andrei Ciobanu. Cei doi au început să apară public împreună, stârnind imediat reacții din partea fanilor.

Vestea despărțirii de Marius a luat prin surprindere admiratorii vedetei, nimeni neanticipând această decizie.

„Noi am fost destul de onești și le-am spus că mami și tati au hotărât să nu mai fie un cuplu. Le-am spus că ne iubim în continuare, însă diferit; nu mai suntem împreună ca un cuplu, dar suntem tot o familie. Ei au rămas cu această idee, tot de familie. Noi am făcut cum am putut mai bine, pentru că erau mult prea mici pentru a le explica detalii. Mi se pare că cel mai bun lucru pentru copii este să aibă doi părinți fericiți, chiar dacă nu sunt împreună, dar măcar nu nefericiți,” declara atunci Flavia Mihășan pentru Spynews.ro.

Acum, vedeta a confirmat că între ea și Andrei Ciobanu există o relație, însă a ales să păstreze discreția asupra detaliilor.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!,” a declarat Flavia pentru Cancan.ro.

De asemenea, cei doi au distribuit pe rețelele de socializare mai multe clipuri în care apar împreună, primind comentarii entuziaste: „În primul rând, habar nu aveam că voi sunteți împreună și mi se pare super tare,” „Sunteți frumoși foc!,” „Sunteți făcuți unul pentru celălalt.”

