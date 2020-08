Flavio Briatore, bolnav de COVID- 19 si internat in stare grava in spital

Desi nu exista vreo declaratie oficiala cu privire la starea sa, L'Espresso noteaza ca starea lui este grava, dar nu se afla la terapie intensiva.Boala lui Briatore vine in urma unei controverse tot mai mari in Italia, in legatura cu inchiderea clubului sau Billionaire din Porto Cervo, care a devenit un focar de virus. Aproximativ 60 de angajati ai clubului au avut rezultate pozitive in urma testelor recente, in timp ce Briatore insusi a participat de curand la un meci de fotbal amical cu VIP-uri, intre care antrenorul echipei Bologna, Sinisa Mihajlovici, testat si el pozitiv pentru Sars-Cov-2.In conditiile in care autoritatile italiene se luptau din greu sa inchida cluburile de noapte, care au devenit recent o sursa de raspandire a coronavirusului, Briatore si-a exprimat furia pentru astfel de actiuni."Inima mea plange sa vada o economie macelarita de oameni care nu au facut niciodata nimic in viata lor", a scris el, pe Facebook Briatore a devenit celebru in Formula 1 ca manger al echipelor care i-au facut campioni mondiali pe Michael Schumacher si Fernando Alonso , in prima parte a carierelor lor.Schumacher a castigat titlul mondial cu Benetton, in 1994 si 1995, in timp Alonso a obtinut singurele sale doua "coroane" mondiale cu echipa Renault, in 2005 si 2006. El pastreaza in continuare legaturi cu Alonso, a carui cariera i-a vegheat-o.Omul de afaceri italian a iesit din F1 in circumstante controversate, dupa ce a fost gasit vinovat ca a jucat un rol in aranjarea cursei de la Singapore, din 2008, cand Nelson Piquet jr . s-a izbit in mod intentionat de zidul de protectie al pistei pentru a-l ajuta pe Alonso sa castige.Initial, FIA i-a interzis sa se mai implice in evenimente pe care le organizeaza, dar el a dus speta in instanta si a rasturnat cu succes aceasta pedeapsa.Cu toate acestea, de atunci Briatore nu a mai dorit sa se intoarca la un rol in F1. De cand a renuntat la sport, s-a concentrat pe construirea brandului sau de cluburi si restaurante Billionaire.