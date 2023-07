Florentin Pandele, despre cât trebuie să plătească pentru a apărea la România TV: „Întrebați-l pe Sebi Ghiță”. Ciutacu: „Greșită glumă” VIDEO

Primarul din Voluntari Florentin Pandele a spus, într-o intervenție în direct la România TV că trebuie să plătească pentru a apărea pe post. Pandele a spus după aceea că „a glumit”. „Greșită glumă”, a reacționat Ciutacu, potrivit aktual24.

Potrivit sursei citate, Pandele s-a plâns la România TV că nu poate intra pe post la Digi 24 și B1 Tv pentru a se apăra pe el și pe Gabriela Firea în scandalul „azilele groazei”. Ulterior, a spus că la România TV trebuie să plătească și Sebastian Ghiță ar ști suma.

Iata fragmentul din emisiune:

Pandele: Prelipceanu (Cosmin Prelipceanu, Digi24 – n.red.)… l-am sunat de 20 de ori, am sunat unul dintre actionari si am spus ‘Da-mi dom’le numarul’. Mi-a dat numarul, l-am sunat de 20 de ori, i-am dat mesaje, nu mi-a dat dreptul sa intru si sa dau dreptul la replica. La B1 nu-mi da voie pentru ca acolo este la comanda Sorin Oancea, are comanda de decimare, clara! N-am unde sa intru. Unde sa ma duc?

Ciutacu: Domnu’ Pandele, de la 4.00 pana la 6.00 ati stat in direct la Romania TV. De la 06.00 la 08.00 ati stat in direct la Realitatea TV, de la 9.15 pana la aproape 11.00 ati fost in direct iara la Romania TV.

Pandele: Pai voi stiti cat am de platit? Intrebati-l pe Sebi Ghita cat am de platit pentru faptul ca… da? Dupa cat am de platit, imi dati voi inapoi ca am facut rating?

Ciutacu: A vorbit cineva de vreo plata, domnu’ Pandele?

Pandele: Daca spuneti ca am stat… Am facut o gluma.

Chirieac: Ciudata gluma.

Ciutacu: Gresita gluma.

Pandele: A fost o trimitere catre patronul dvs., Sebastian Ghita.

Potrivit aktual24.ro, cu cateva ore mai devreme, intr-un interviu acordat Roxanei Ciuca, tot la Romania TV, Pandele i-a cerut lui Sebastian Ghita „sa se opreasca”.

„Salutari patronului dvs. Ar fi bine sa te opresti, ar fi bine sa te opresti. De ce? Pentru ca tu esti prea puternic si stiu ca tu te lupti cu oameni puternici, nu cu oameni cazuti. Patroane, opreste-te! Stiu ca ai primit comenzi de la nivelul cel mai inalt, atat dintr-un partid, cat si din altul. Patroane, opreste-te!”, a spus Pandele.