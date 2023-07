Florentin Pandele, crede că este vizat de ancheta din dosarul „Azilele groazei”. Subalterni: „Am fost informați în scris că este secret”

Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, crede că este vizat de ancheta din „Azilele groazei”. Pandele a declarat la Realitatea Plus că funcționarii din subordine i-au spus că li s-a transmis de către instituțiile statului să nu îl informeze despre ce se întâmplă în acele azile.

Potrivit G4Media, Pandele a declarat că nu știa despre documentul apărut în presă, care arată că Direcția de Asistență Socială ar fi efectuat un control la unul dintre Azilele groazei încă din septembrie 2022 și susține că funcționarii ar fi fost instruiți să nu-i comunice nimic.

„Mi s-a spus verbal, aștept în scris, următorul lucru că, numărul 1: vecinii au făcut o adresă la instituția arhitectului șef, ca să li se spună care este situația din punct de vedere urbanistic respectiva clădire.

Punctul doi, au dat în judecată primăria. Există hotărâre ca să se pună la dispoziție documente și, în momentul în care am întrebat pe colegii mei de ce nu am fost informat, mi s-a spus următorul lucru, acum vine bomba: domnule primar, nu puteam să vă informăm. Și am spus: cum adică nu puteați să mă informați? Sunt primarul orașului. Am fost informați în scris de instituții abilitate ale statului ca să nu divulgăm acest lucru. I-am întrebat de trei ori, la telefon, cum adică.

Ni s-a spus, domnule primar, am fost informați în scris, că este secret și să nu vă informăm. De aici trag următoarea concluzie: respectiva anchetă era mai demult și, probabil, fiind unul dintre subiecții dosarului, atât eu, cât și alte persoane, s-a dorit ca primarul orașului Voluntari să nu aibă cunoștință de această anchetă, de acest lucru”, a declarat Pandele la Realitatea Plus.

Consiliera ministrului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Șanse, Gabriela Firea, care are calitatea de martor în dosarul deschis de DIICOT în legătură cu centrele pentru vârstnici din Voluntari, a cerut să fie suspendată din funcție pe perioada anchetei.

Centrul de Investigaţii media a scris despre Ligia Gheorghe, apropiată a Gabrielei Firea, că este implicată într-o asociaţie care are legătură cu centrele vizate de anchetă, ministerul confirmând că aceasta a lucrat fără salariu la respectiva asociaţie, dar că a demisionat la scut timp după ce a intrat în nou-înfiinţatul minister condus de Firea, respectiv în martie 2022, faptele la care DIICOT face referire petrecându-se din noiembrie 2020.

