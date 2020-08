Candidatii USR-PLUS vor participa la alegerile locale din Voluntari, dupa o decizie judecatoreasca. Vlad Voiculescu: "Banda lui Pandele nu ne-a putut opri"

Voiculescu a facut anuntul in cursul zilei de sambata, 22 august. In urma cu patru zile, liderii USR-PLUS anuntau ca mai multe liste cu semnaturi pentru sustinerea candidatilor partidului de la Voluntari au fost invalidate de Biroul Electoral de Circumscriptie din orasul ilfovean.Din acest motiv, USR-PLUS a contestat decizia BEC Voluntari in instanta, iar judecatorii au infirmat solutia decisa initial."Banda lui Pandele nu ne-a putut opri. Alianta USR PLUS va avea candidati in Voluntari. Cu o intreaga caracatita in spate, cu 8 din 9 membri ai Biroului Electoral Local care aveau legaturi cu Primaria Voluntari, nu au reusit sa ne opreasca! Justitia a anulat toate abuzurile lor", a scris Voiculescu pe Facebook Sentinta judecatoreasca pronuntata sambata, 22 august, admite candidatura candidatului USR-PLUS Bogdan Rolea pentru functia de primar in Voluntari. Aceeasi sentinta permite, in acelasi timp, candidaturile a 18 dintre cei 19 candidati USR-PLUS la Consiliul Local Voluntari.