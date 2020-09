Firea si Pandele au intrat in scoala cu copiii lor, desi accesul parintilor este interzis. Reactia primarului Capitalei

Pozele din sala de clasa s-au viralizat imediat, insa dupa mai multe comentarii negative, unde oamenii i-au reprosat incalcarea regulilor, primarul Capitalei a sters doua dintre pozele din postare, lasand vizibile doar imaginile facute in fata scolii.Firea a confirmat pentru G4media faptul ca a intrat in sala de clasa."Da, toti parintii si copiii mici au acces, doar in grupuri de 5, pentru a prelua manuale. Noi ne-am dus foarte dimineata, pentru ca aveam o programare la doctor cu cei mici, nu era inca nimeni sosit in scoala. Nu am interactionat cu alti parinti sau elevi. Am purtat masti in interior. Le-am dat jos 30 de secunde pentru o fotografie", a declarat aceasta pentru sursa citata.