Florentin Pera, bucurie inexplicabilă la finalul turneului. A ales cea mai bună jucătoare a României de la Mondial VIDEO

Florentin Pera a fost extrem de fericit după încheierea ultimei partide a României de la Campionatul Mondial, 27-26 în fața Poloniei.

El și-a felicitat toate jucătoarele și s-a bucurat de parcă am fi obținut ceva. Naționala de handbal a ratat obiecitvul de la Mondiale, calificarea la turneele preolimpice.

Florentin Pera a apreciat totuși efortul jucătoarelor și a declarat la final.

"Sunt foarte mulţumit şi mândru de jucătoarele mele. A fost un meci dificil, Polonia este o echipă puternică şi un lot cu jucătoare bune. Însă noi am avut o evoluţie bună azi şi sunt fericit că am luptat până la capăt. Eu dau 100% la fiecare meci şi aştept acelaşi lucru şi de la jucătoare. Iar ele au arătat că au caracter astăzi, au jucat cu dorinţă, au jucat ca o adevărată echipă. E important că am arătat o energie bună pe teren.

În opinia mea, Eliza Buceschi a fost cea mai bună jucătoare a României la acest Campionat Mondial. A jucat foarte, foarte bine şi mereu pentru echipă. A fost liderul nostru. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre Crina Pintea, care a avut de asemenea evoluţii foarte bune. Azi amândouă au luptat până la sfârşit şi le apreciez pentru acest lucru", a spus selecţionerul.

Ads

Naţionala României a încheiat participarea la CM, luni, cu o victorie, dar pe locul 12, ratând nu doar sferturile de finală, ci şi turneele preolimpice.

În sferturi s-au calificat Suedia, Muntenegru (grupa I), Norvegia, Franţa (II), Germania, Danemarca (III), Olanda, Cehia (IV). Sferturile de finală ale CM vor avea loc în 12-13 decembrie, semifinalele în 15 decembrie şi finalele pentru medalii, în 17 decembrie.

Rezultatele complete ale României la Campionatul Mondial sunt: 44-19 cu Chile, 37-28 cu Serbia, 23-39 cu Danemarca (grupa preliminară E), 22-24 cu Germania, 32-28 cu Japonia, 27-26 cu Polonia (grupa principală III).

Delegaţia României va reveni în ţară marţi, cu o cursă aviatică la Bucureşti, la ora 19.50.

România este singura naţiune din lume care a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial, care a ajuns la ediţia a 26-a. Palmaresul naţionalei României la Mondiale include patru medalii: aur – 1962, argint – 1973, 2005, bronz – 2015. La ediţia din 2021, România s-a clasat pe locul 13, iar titlul mondial a revenit Norvegiei.

Ads