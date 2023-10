Fotbalistul electrocutat la pescuit face dezvăluiri după 20 de ani: „Opt au murit, doar eu am scăpat!”

Florentin Petre a fost protagonistul unui incident nefericit acum două decenii care putea să-l coste chiar viața.

El a povestit cum s-a electrocutat la pescuit și tot ce s-a întâmplat ulterior.

„Am luat undița în mână, undiță de carbon, am prins firul. În iarbă erau fire de curent, am zis să le sar să nu mă electrocutez. Dar nu m-am uitat și sus, unde era firul de înaltă tensiune. Dacă rămâneam pe ciment nu mai vorbeam acum… Când am trecut pe iarbă, am atins firul cu vârful undiței și m-a trântit jos. A avut pe unde să iasă. Mi-a intrat prin mână!

N-am simțit nimic… M-a trântit jos! Am stat în comă patru ore și m-am trezit că mă dădeam cu capul de geam. N-am știut nimic de nimeni.

Ce doctori… Nu era nimeni acolo. Noi și animalele. Am ajuns la spital în Tulcea, după ce am trecut cu bacul. Țin minte că înainte cu o zi barcagiul era dinamovist. A doua zi nu mergea bacul. Dar i-am făcut flashuri de la mașină, s-a uitat prin binoclu și-a trecut pentru mine să mă ia. Așa am ajuns la spital.

Am găuri pe frunte, nas, buză, pe toată partea dreaptă. Inclusiv la picioare am operații pentru că a trebuit să-mi desfacă și să-mi curețe tendoanele”, a declarat Florentin Petre, potrivit GSP.

Ads

Fostul fotbalist de la Dinamo nu a fost conștient, inițial, de gravitatea situației, și a sperat că medicii îl vor „vindeca” pe loc.

„Am avut noroc că am prins doctori extraordinari, Florescu și Carantino, la Spitalul de Arși. M-au luat repede și m-au operat.

Era doctorul Carantino și i-am zis: «Să-mi dați repede cu niște unguente că vreau să plec acasă». S-a uitat la mine: «Știi cât stai aici? Cel puțin două săptămâni!». N-am realizat cât de gravă a fost situația… Am stat o lună și jumătate în spital, nici nu m-am mișcat din pat. Am realizat gravitatea momentului după două săptămâni, când stăteam de vorbă cu doctorul.

L-am întrebat eu. «Câți pacienți ați mai avut în ultima perioadă așa cum sunt eu». «Florentin, în ultimele trei luni am avut zece așa cum ești tu. Opt au murit, unul a venit cu mâna în geantă de i-am pus-o la loc și tu ești singurul care ai scăpat așa ușor».

Atunci mi-am dat seama cât de gravă a fost situația… Am avut o șansă extraordinar de mare. Mare de tot. Și în fiecare zi mă rog la Dumnezeu pentru toate lucrurile bune pe care mi le-a dat”, a mai spus Florentin Petre, citat de prosport.ro.

Ads