Băiatul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: "Îi urăm multă sănătate"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 15:11
306 citiri
Băiatul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: "Îi urăm multă sănătate"
Patrick Petre FOTO Ceahlăul

Patrick Petre şi conducerea clubului Ceahlăul Piatra Neamţ au reziliat pe cale amiabilă contractul valabil până în vara anului 2026.

Patrick Petre a venit la CSM Ceahlăul în vara anului 2022, pe vremea în care era tatăl său, Florentin Petre, antrenor principal la Piatra Neamţ şi a pus umărul la promovarea în Liga 2 din vara lui 2023.

A înscris de 12 ori în acel sezon competiţional.

Îmbrăcând tricoul Cu CSM Ceahlăul în Liga 2 şi în Cupa României, Patrick Petre a reuşit 17 goluri şi 5 pase decisive în cele 58 de meciuri disputate.

Contractul lui Petre cu Ceahlăul urma să expire în vara anului 2026. Mijlocașul dreapta a jucat 8 meciuri în acest sezon pentru clubul din Liga 2, însă evoluțiile lui nu s-au mai ridicat la înălțimea așteptărilor.

Patrick Petre a mai jucat la Dinamo, Sepsi, Poli Iași, Farul, Dacia Unirea Brăila și Minaur Baia Mare.

