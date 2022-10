Olivia Marcu – fosta consilieră a lui Florian Bodog despre care procurorii spun că acesta a angajat-o „pe ochi frumoși” și că femeia n-a dat pe la serviciu – a vorbit marți, 18 octombrie, în fața Înaltei Curți, despre ce a făcut mai exact pe vremea când a lucrat la Ministerul Sănătății.

Alături de ea, tot la acest termen de judecată a fost audiat și Florian Bodog, care a vorbit în calitate de inculpat în dosarul în care procurorii rețin că ar fi prejudiciat Ministerul Sănătății cu 75.000 de lei prin angajarea Oliviei Marcu.

O „bilă albă” pentru cei doi este că au dat declarații în fața judecătorilor la începutul cercetării judecătorești, procedural, nu la sfârșitul procesului cum încearcă să facă majoritatea inculpaților pentru a-și adapta poziția procesuală la ce au susținut martorii.

Din depoziția Oliviei Marcu și cea a lui Florian Bodog reiese că fosta consilieră a ministrulului nu avea program de permanență la Ministerul Sănătății cum, de altfel, nici ceilalți consilieri nu aveau. Olivia Marcu spune că a fost angajată ca biostatistician, cu studii post-universitare în SUA.

În legătură cu activitatea pe care a desfășurat-o la Ministerul Sănătății, femeia spune că l-a înlocuit pe ministru la niște evenimente organizate în Transilvania, acolo unde locuiește. Încă de la începutul colaborării ei cu Ministerul Sănătății, înțelegerea cu Florian Bodog a fost să îl asiste pe domeniul ei de specialitate fără să se mute din Oradea și fără să „ponteze” la sediul Ministerului Sănătății.

„Mă aflu în fața dumneavoastă pentru că nu se face distincția între muncă și prezență fizică, precum și pentru că niște documente nu au fost elaborate cum trebuie de către cei cu atribuții în acest sens”, a declarat Olivia Marcu în fața judecătorilor.

Olivia Marcu: „Nu am solicitat niciodată plata orelor suplimentare”

Femeia a răspuns concis judecătorilor și nimic din ceea ce spunea nu trăda că ar ascunde ceva. Un alt detaliu e că acesta și-a păstrat același ton în timp ce a răspuns, pe rând, întrebărilor venite din partea judecătorilor, a procurorului de ședință și a avocaților.

Ea a recunoscut că nu s-a uitat cu atenție pe documentele de angajare pe care le-a primit prin curier de la Ministerul Sănătății. Se înțelesese cu Bodog să accepte postul de consilier și să își lase catedra de la Universitatea Babeș-Bolyai, cu amendamentul că nu vrea să se mute în Capitală.

„Am discutat cu domnule ministru că pot lucra de la distanță și nu mi-am permis alte observații. Oricum, în colaborarea mea cu Ministerul Sănătății nu am urmărit beneficia financiare, ci faptul că puteam aduce o contribuție, ceea ce pentru mine însemna mult. După cum am arătat, am renunțat la o slujbă mai bună, unde nu depindeam de deciziile politice sau de dispozițiile ministrului. Am comunicat cu domnule ministru pe Whats App, pe telefon, pe e-mail. Cred că acestă modalitate de lucru a fost facilă și apreciată de domnule ministru – dovadă faptul că pe partea de cercetare colaborăm și acum”, a spus Olivia Marcu.

Fosta consilieră a lui Bodog a arătat că are două doctorate – unul în matematică și unul în statistică, două domenii în care e greu să dai copy/paste.

„Tot parcursul meu și toată pregătirea mea îmi aduce competențe în domenii precum informatica, statistica cu partea de biostatistică, data mining (n.r. – extragerea datelor), dar și în statistica economică. Nu am considerat niciodată că încalc legea, chiar dacă au fost sesizate unele aspecte în dosar, ci dimpotrivă. Mi-am îndeplinit cu sârguință și responsabilitate toate sarcinile, indiferent dacă era în weekend sau în timpul săptămânii. Nu am solicitat niciodată plata orelor suplimentare, pentru că nu am ținut cont de acest aspect, nu acesta era scopul colaborării”, a mai spus fosta consilieră a lui Florian Bodog.

Acele „unele aspecte sesizate în dosar” la care s-a referit Olivia Marcu sunt cele legate de semnătura ei de pe două acte: declarația pe propria răspundere și contractul de muncă.

Fosta consilieră a explicat că a semnat cele două documente, fiindu-i trimise prin curierat la Oradea, de la Miniserul Sănătății, din București.

Din discuțiile purtate în sala de judecată rezultă că la dosar nu sunt fix acele documente pe care ea le-a semnat și le-a trimis înapoi la București, ci altele, despre care nu cunoaște detalii.

Judecător: Semnătura de pe declarația pe propria răspundere și de pe contractul individual de muncă este a dvs.?

Olivia Marcu: Cele două acte aflate la dosar, intitulate contract de muncă și declaraţie pe propria răspundere, nu sunt semnate de mine. Nu cele din dosar, dar eu am semnat, că nu aveam motive să nu semnez din moment ce am acceptat postul.

La ce a lucrat Olivia Marcu până să fie „debarcat” Florian Bodog

Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog (foto), a dat detalii cu privire la ce anume a făcut Olivia Marcu în perioada în care i-a fost consilieră.

„A efectuat la solicitarea mea o analiză pe costuri a spitalelor din București, cele care țineau de Ministerul Sănătății, cu privire la prețurile pe care le obțineau la achiziții publice. Așa cum mă așteptam, (Olivia Marcu - n.r.) a descoperit diferențe mari de prețuri (n.r. - între spitale) la aceleași consumabile și medicamente. Pentru acest motiv, am început să lucrăm la un cadru care urma să asigure achiziții comune la aceste spitale pentru materiale sanitare. Acest lucru a creat mari valuri în Minister, cât și în spitale, deoarece managerii nu doreau să colaboreze între ei într-o asemenea structură. Am pregătit și un ordin de ministru în acest sens, dar pentru că am fost schimbat din funcție Ministerul a îngropat absolut orice urmă a acestei inițiative”, a declatat Florian Bodog.

Un alt detaliu „picant” pe care l-a dezvăluit fostul ministru a fost acela că un procuror DNA l-ar fi întrebat despre modalitatea în care se făceau achizițiile la Ministerul Sănătății, în contextul în care același procuror lucra la un alt dosar, cel al achiziției de vaccinuri anti-COVID. Partea aceasta nu a fost consemnată de judecător în declarație, dar a rămas pe înregistrarea audio a ședinței de judecată.

„Am derulat contracte de sute de milioane de euro care, deși au fost verificate de către procurorul de caz, nu au fost găsite ca fiind cu probleme juridice. La ultima mea întâlnire cu procurorul de caz, m-a întrebat ce părere am despre achiziția de vaccinuri. Am răspuns: De ce mă întrebați pe mine? Că tocmai m-ați trimis în judecată! A spus: Da, vă întreb pentru că am verificat contractele dvs. și am văzut că ați făcut totul corect, dar vrem să cercetăm acestă cauză”, a povestit Bodog.

Acuzațiile DNA pentru Florian Bodog și pentru fosta lui consileră

Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog (2017-2018), și fosta lui consilieră, Olivia Marcu, nu recunosc faptele pentru care au fost trimiși în judecată de procurorii DNA și resping procedura simplificată. Florian Bodog este acuzat de abuz în serviciu după ce a angajat-o pe Olivia Marcu pe postul de consilier personal, fără ca aceasta să dea pe la serviciu.

Un prejudiciu de peste 75.000 de lei rețin procurorii DNA că ar fi produs Florian Bodog prin angajarea „pe ochi frumoși” a Oliviei Marcu, într-o speță similară – păstrând proporțiile – cu Dosarul Angajărilor Fictive în care șeful lui Bodog, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. Acum, procurorilor le mai rămâne de demonstat că fosta consileră a lui Bodog n-a avut activitate.

Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe 30 august 2021, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu şi fals intelectual.

În același dosar a fost deferită justiției şi Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu), la data faptelor angajată în funcţia de consilier personal al ministrului Sănătăţii, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în formă continuată.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în calitate de ministru al Sănătăţii, Florian Bodog ar fi acţionat în mod direct pentru ca Olivia Andreea Marcu, angajată în funcţia de consilier personal, să îşi încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract. Totodată, deoarece aceasta nu era prezentă fizic la locul de muncă, demnitarul ar fi semnat în locul persoanei respective o serie de acte.

Concret, spun anchetatorii, în perioada februarie 2017 - ianuarie 2018, Florian Bodog, deşi cunoştea că angajata sa în funcţia de consilier personal nu s-a prezentat la serviciu şi nu a prestat activităţile la care era obligată prin contractul individual de muncă şi fişa postului, ar fi atestat în mod nereal prezenţa acesteia la locul de muncă prin semnarea foilor colective de prezenţă şi nu ar fi luat măsuri pentru sancţionarea disciplinară.

Astfel, arată DNA, consiliera ministrului, Olivia Andreea Marcu, ar fi obţinut drepturi salariale necuvenite de 75.656 lei, sumă ce ar reprezenta prejudiciu la bugetul ministerului respectiv.

„În acelaşi context, în perioada februarie - octombrie 2017, fostul ministru ar fi falsificat semnăturile persoanei respective pe două contracte individuale de muncă şi pe o declaraţie pe proprie răspundere, demersuri menite a produce consecinţe juridice”, se precizează în comunicat.

Ministerul Sănătăţii a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 75.656 lei, menţionează procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având în vedere că, la data săvârşirii faptelor, Florian Dorel Bodog avea calitatea de ministru în Guvernul României, iar faptele aveau legătură cu atribuţiile de serviciu ale acestuia.

