Prof. univ. dr. Florian Popa și șefa de la Biroul Personal al Ministerului Sănătății au relatat marți, 6 iunie, că n-au văzut-o niciodată la muncă pe Andreea Olivia Marcu, super-consiliera lui Florian Bodog pe vremea când acesta era ministru, în perioada 2017-2018. Deși femeia spune că a lucrat „remote”, la dosarul cauzei încă sunt așteptate dovezi cu privire la activitatea acesteia în Ministerul Sănătății, pentru care a fost remunerată cu 75.000 de lei.

Doar Florian Bodog vine la fiecare termen al procesului în care procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru abuz în serviciu și fals intelectual, pe când Olivia Marcu (foto) participă de la distanță.

Înalta Curte a ascultat marți, 6 iunie, depozițiile a doi foști colegi ai Oliviei Marcu de pe vremea când senatorul Florian Bodog era ministru al Sănătății, dar niciunul nu a văzut-o vreodată muncind pe fosta consilieră a acestuia.

Prof. univ. dr. Florian Popa de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Carol Davila” s-a numărat printre consilierii ministrului Florian Bodog, la fel ca Olivia Marcu, doar că acesta venea la birou, deși are o vârstă înaintată.

Judecător: Ce ne puteți spune despre activitatea doamnei Marcu în Ministerul Sănătății (MS), în funcția de consilier a ministrului Bodog?

Martor: Nu pot adăuga nimic nou, nu o cunosc, eu nu am văzut-o niciodată cât am activat la MS și nici după aceea. Sigur, pe domnul ministru îl cunosc. Eu nu m-am pensionat, am rămas membru al comunității academice a UMF „Carol Davila”, unde sunt profesor-coordonator de doctorat. În MS am lucrat după numirea domnului Bodog. În anumite activități sigur ca am participat în funcție de programul pe care îl fixa conducerea ministerului. Perioada în care am lucrat acolo a fost destul de scurta. Am cerut retragerea pe jumătate de norma și apoi am părăsit din funcția de consilier.

Judecător: Ați avut contract de muncă?

Martor: Da, cred că am semnat contract de muncă. În calitatea de consilier am avut un birou în clădirea MS împreună cu un coleg, stăteam doi în același birou.

Judecător: Mergeați la locul de muncă sau lucrați de acasă?

Martor: Mergeam la locul de muncă pentru că atunci nu era problema COVID. Nu știu dacă toți care lucrau acolo aveau același program ca și mine.

Avocat: Dacă au existat și situații în care să comunice prin WhatsApp cu ministrul.

Martor: Nu știu dacă am folosit, mie îmi e și greu. Am purtat însă discuții telefonice cu domnul ministru.

Judecător: Dacă mai aveți altceva să ne spuneți.

Martor: Nu am ce să comentez altceva.

Șefa de la Personal: „Am văzut-o o singură dată, când a depus declarația de avere”

Al doilea martor audiat a fost Iuliana Vica Costin, șefa Biroului Personal de la Ministerul Sănătății, una dintre puținele persoane din instituție care au avut ocazia s-o vadă pe Olivia Marcu, o singură dată, atunci când a venit să își depună declarația de avere.

Martor: Doamna Marcu a fost numită personal la cabinetul domnului ministru Bodog. Obligația noastră e să întocmim documentele de numire: ordinul de numire și contractul individual de muncă.

Judecător: Ce ne puteți spune despre contractul individual de muncă?

Martor: Au fost întocmite contractul și ordinul care au mers pe circuitul intern de avizare. Documentele merg la Direcția Juridică, la Control Preventiv și apoi la ministru. După ce semnează ministrul, noi contactam persoana respectivă în vederea luării la cunoștință și a semnării contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă al doamnei Marcu a fost depus la directorul de cabinet al domnului ministru, Daria Marin. Dânsa trebuia să semneze și să ia legătura cu doamna Marcu.

Judecător: V-ați întâlnit în minister cu doamna Marcu?

Martor: Atunci nu m-am întâlnit cu doamna Marcu. Ulterior, dânsa a venit însoțită de directoarea de cabinet pentru a depune declarația de avere și de interese. Nu îmi amintesc dacă m-am mai întâlnit cu dânsa, noi nu facem prezența. Noi nu luam contact direct cu consilierii domnului ministru, decât dacă ni se solicita acest lucru. Dânșii au și birouri separate.

Judecător: Despre declarația pe propria răspundere cu privire la funcția de bază a doamnei Marcu ce ne puteți spune?

Martor: Nu mai știu cum a fost depusă, am făcut precizări la urmărirea penală, acea declaraţie e mai aproape de adevăr. De atunci s-au schimbat mulți miniștri și mulți consilieri.

Cum s-a apărat de acuzații super-consiliera ministrului Bodog

Olivia Marcu – fosta consilieră a lui Florian Bodog, despre care procurorii spun că a fost plătită deși n-a dat pe la serviciu – a vorbit marți, 18 octombrie 2022, în fața Înaltei Curți, despre ce a făcut mai exact pe vremea când a lucrat la Ministerul Sănătății. Atunci a fost și ultima oară când a femeia a venit la proces.

Olivia Marcu spunea că l-a înlocuit pe ministru la niște evenimente organizate în Transilvania, acolo unde locuiește. Încă de la începutul colaborării ei cu Ministerul Sănătății, înțelegerea cu Florian Bodog a fost să îl asiste pe domeniul ei de specialitate fără să se mute din Oradea și fără să „ponteze” la sediul Ministerului Sănătății.

„Mă aflu în fața dumneavoastră pentru că nu se face distincția între muncă și prezență fizică, precum și pentru că niște documente nu au fost elaborate cum trebuie de către cei cu atribuții în acest sens. (…) Tot parcursul meu și toată pregătirea mea îmi aduce competențe în domenii precum informatica, statistica cu partea de biostatistică, data mining (n.r. – extragerea datelor), dar și în statistica economică. Nu am considerat niciodată că încalc legea, chiar dacă au fost sesizate unele aspecte în dosar, ci dimpotrivă. Mi-am îndeplinit cu sârguință și responsabilitate toate sarcinile, indiferent dacă era în weekend sau în timpul săptămânii. Nu am solicitat niciodată plata orelor suplimentare, pentru că nu am ținut cont de acest aspect, nu acesta era scopul colaborării”, a declarat Olivia Marcu în fața judecătorilor la termenul respectiv.

Acuzațiile DNA pentru Florian Bodog și pentru fosta lui consilieră

Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog (2017-2018), și fosta lui consilieră, Olivia Marcu, nu recunosc faptele pentru care au fost trimiși în judecată de procurorii DNA și resping procedura simplificată. Florian Bodog este acuzat de abuz în serviciu după ce a angajat-o pe Olivia Marcu pe postul de consilier personal, fără ca aceasta să dea pe la serviciu.

Un prejudiciu de peste 75.000 de lei rețin procurorii DNA că ar fi produs Florian Bodog prin angajarea „pe ochi frumoși” a Oliviei Marcu, într-o speță similară – păstrând proporțiile – cu Dosarul Angajărilor Fictive în care șeful lui Bodog, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. Acum, procurorilor le mai rămâne de demonstrat că fosta consilieră a lui Bodog n-a avut activitate.

Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe 30 august 2021, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu şi fals intelectual.

În același dosar a fost deferită justiției şi Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu), la data faptelor angajată în funcţia de consilier personal al ministrului Sănătăţii, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în formă continuată.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în calitate de ministru al Sănătăţii, Florian Bodog ar fi acţionat în mod direct pentru ca Olivia Andreea Marcu, angajată în funcţia de consilier personal, să îşi încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract. Totodată, deoarece aceasta nu era prezentă fizic la locul de muncă, demnitarul ar fi semnat în locul persoanei respective o serie de acte.