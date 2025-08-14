Bolojan, acuzat de un fost ministru că ia decizii fără să se consulte. "Este un dictator!"

Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, a lansat joi, 14 august, un val de critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan. Bodog susține că Bolojan ia decizii fără să se consulte și fără să țină cont de poziția PSD, în acest fel explicându-se și de ce premierul “și-a ridicat toți primarii în cap”, după cum declară fostul ministru.

“Cu siguranță specialiștii din partid vor face o analiză pe această situație și cu siguranță, în urma acestei analize, va apărea o comunicare publică. Se pare că domnul Bolojan se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută și unde spune că trebuie să se dea toți cu capul de pereți, se dau cu capul de pereți.

Noi am anunțat foarte clar că nicio decizie care nu a fost discutată în coaliție și nu a fost aprobată în coaliție nu se comunică și, cu atât mai puțin, nu trebuia în ședința de Guvern să pui miniștri PSD în fața faptului împlinit.

Ăsta este și motivul pentru care lumea s-a aprins în halul ăsta. Practic ți-ai ridicat toți primarii, toți președinții de Consilii Județene în cap fără să faci o analiză. Vii și decizi dictatorial”, a declarat Bodog la B1 TV.

Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe premier de comportament dictatorial.

“Eu am mai spus despre Bolojan că este dictator și unii m-au arătat cu degetul. El este un dictator!”.

