Bolojan, acuzat de un fost ministru că ia decizii fără să se consulte. "Este un dictator!"

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 19:52
666 citiri
Bolojan, acuzat de un fost ministru că ia decizii fără să se consulte. "Este un dictator!"
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, a lansat joi, 14 august, un val de critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan. Bodog susține că Bolojan ia decizii fără să se consulte și fără să țină cont de poziția PSD, în acest fel explicându-se și de ce premierul “și-a ridicat toți primarii în cap”, după cum declară fostul ministru.

“Cu siguranță specialiștii din partid vor face o analiză pe această situație și cu siguranță, în urma acestei analize, va apărea o comunicare publică. Se pare că domnul Bolojan se crede la Consiliul Județean Bihor, unde are majoritate absolută și unde spune că trebuie să se dea toți cu capul de pereți, se dau cu capul de pereți.

Noi am anunțat foarte clar că nicio decizie care nu a fost discutată în coaliție și nu a fost aprobată în coaliție nu se comunică și, cu atât mai puțin, nu trebuia în ședința de Guvern să pui miniștri PSD în fața faptului împlinit.

Ăsta este și motivul pentru care lumea s-a aprins în halul ăsta. Practic ți-ai ridicat toți primarii, toți președinții de Consilii Județene în cap fără să faci o analiză. Vii și decizi dictatorial”, a declarat Bodog la B1 TV.

Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe premier de comportament dictatorial.

“Eu am mai spus despre Bolojan că este dictator și unii m-au arătat cu degetul. El este un dictator!”.

Bolojan, despre programul „Anghel Saligny”: „Anul acesta nu se vor mai semna contracte noi, iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate”
Bolojan, despre programul „Anghel Saligny”: „Anul acesta nu se vor mai semna contracte noi, iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate”
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi pe programul „Anghel Saligny”, iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eșalonate pe următorii 3...
Bolojan îi atenționează pe profesorii furioși, care amenință cu greve: „Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut”
Bolojan îi atenționează pe profesorii furioși, care amenință cu greve: „Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut”
Statul, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut, a fost mesajul premierului Ilie Bolojan pentru angajaţii din Educaţie, în contextul protestelor anunţate...
#Florian Bodog, #acuzatii ilie bolojan, #ilie bolojan premier, #bolojan dictator , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
PSD, intre retragerea de la guvernare si alianta cu AUR. Confuzia care ii deruteaza pe romani
DigiSport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: "Imi doresc ca acest incident sa fie o lectie"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan, acuzat de un fost ministru că ia decizii fără să se consulte. "Este un dictator!"
  2. "Mă lupt cu Bolojan". Primarul din Slatina, furios că premierul vrea eșalonarea plăților prin programul Anghel Saligny. "Punem lacătul pe oraș?"
  3. Politologul Cristian Preda, dezamăgit de Klaus Iohannis. "Dator de 9 ani la stat?! Decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând"
  4. Măsurile nepopulare de azi ar putea transforma România în 10 ani, crede un expert BNR: "Majoritatea covârșitoare din PIB se face în economia privată, nu în Piaţa Victoriei”
  5. Grindeanu, discuție cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA despre Visa Waiver. "Există o fereastră de oportunitate pentru ca Statele Unite să revină asupra deciziei"
  6. Când va fi alocat imobilul de protocol pentru fostul președinte Traian Băsescu
  7. Dragoș Pîslaru, clarificări despre PNRR: „Nu se oprește, ci chiar se accelerează”
  8. PSD critică actuala formă a proiectului de OUG care suspendă finanțări din PNRR. „Nu putem accepta ca investițiile avansate să depindă de o decizie arbitrară”
  9. Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
  10. Ilie Bolojan le răspunde primarilor scandalizați de stoparea finanțării proiectelor prin PNRR: „Dacă nu luăm aceste măsuri, în toamnă intrăm în incapacitate de plată”

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...