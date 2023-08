Bodog raspunde acuzatiilor ca lasa absolventii de rezidentiat pe drumuri

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, precizeaza pe Facebook ca certificatele de medic specialist pentru absolventii de rezidentiat au fost trimise catre Directiile judetene de Sanatate Publica.

Anuntul lui Bodog vine dupa ce seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, medicul Dan Grigorescu, a prezentat cazul unui tanar caruia la 31 decembrie i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire pentru a deveni medic specialist obtinand la examenul de specialitate nota 9,11, dar care acum este somer si, in plus, in absenta diplomei de medic specialist, care nu i-a fost eliberata nici la doua luni de la sustinerea examenului, nu se poate inscrie nici in Colegiul medicilor, pentru a obtine autorizatia de libera practica care i-ar permite sa se inscrie la concursurile organizate de spitale.

"Doresc sa-i informez pe toti absolventii stagiilor de pregatire in rezidentiat care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja transmise de Ministerul Sanatatii catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca la sfarsitul lunii decembrie, iar pentru cei care au finalizat aceste stagii pe 31 decembrie sau 1 ianuarie, certificatele au fost transmise ieri, 5 ianuarie, urmand ca Directiile judetene de Sanatate Publica sa realizeze distributia certificatelor.

In cazul absolventilor din Capitala, certificatele vor fi ridicate de la Ministerul Sanatatii de catre Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti prin delegat in cursul zilei de luni, 8 ianuarie", este anuntul facut de ministrul Sanatatii pe Facebook.

"Radu a fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, cand i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire stabilita oficial pentru a deveni medic specialist. De altfel, la inceputul lui noiembrie a si dat examenul pentru obtinerea specialitatii, la care comisia din Craiova i-a acordat media 9,11. Bun baiat, nu?

Ca urmare, la petrecerea de final de an, i-am facut lui Radu surpriza de a-i acorda o Diploma de apreciere nu atat pentru ca este primul rezident de chirurgie plastica si reconstructiva 'produs original de Brasov', ci, mai ales, in semn de apreciere a eforturilor depuse de el in anii grei de rezidentiat pentru a-si desavarsi devenirea personala si profesionala", isi incepe medicul Dan Grigorescu postarea de zilele trecute de pe Facebook intitulata "Prima zi de somer a lui Radu".

El relateaza ca Radu a venit in 3 ianuarie pe sectie si l-a intrebat: "Si cu mine ce se intampla de azi? Ca din 31 mi s-a terminat contractul cu spitalul".

"Avea dreptate! De aceea, ieri a fost prima zi de somer a lui Radu. Si cand zic 'de somer', comit o mare inexactitate, pentru ca nimeni (dar nimeni!) nu l-a calauzit institutional pentru acest moment", remarca seful Sectiei de chirurgie plastica de la Spitalul Judetean Brasov.

Medicul remarca faptul ca si Ministerul Sanatatii, si Directia Judeteana de Sanatate Publica, si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta al carui angajat a fost pana acum cateva zile l-au abandonat pe Radu.

"Pe niciun reprezentant al acestor institutii nu l-a interesat ce va face Radu de maine sau cum isi va castiga painea pentru el si pentru familia sa! Nimeni nu si-a pus problema ca, dezamagit de acest dezinteres institutional, lui Radu, la cei 32 de ani ai lui, din care o treime a studiat medicina, ar putea sa-i treaca prin cap 's-o taie' dincolo, departe!

Veti spune ca e bine ca macar mie imi pasa. Dar in ce calitate in afara de cea umana? Pentru ca in cea de sef de sectie clinica nu am nicio putere, iar in cea de conducator de rezidentiat nici atata, de vreme ce aceasta perioada s-a terminat...", scrie Dan Grigorescu.

El precizeaza ca nu este vorba doar de Radu, "ci de un Radu generic, reprezentativ pentru sutele de rezidenti aflati in aceeasi situatie si carora Ministerul Sanatatii nu si-a facut timp (sau nu s-a organizat din timp - tot aia!) ca sa le elibereze diplomele de medici specialisti pe care si le-au castigat prin concurs in urma cu doua lun" si pe baza carora "toti acesti tineri frumosi, destepti si bine pregatiti profesional (o spun notele de examen!), dar blocati in situatia de a nu fi liberi, s-ar fi putut macar inscrie cu drepturi depline in Colegiul Medicilor, si-ar fi obtinut Autorizatia de libera practica si ar fi putut sa inceapa sa-si caute de lucru pana la organizarea primelor concursuri de medici specialisti din spitalele care abia ii asteapta".

"DAR NU! Lui Radu si omologilor lui nu le-a mai ramas decat sa stea pe coridoarele spitalelor pe care le-au servit cu atata devotament si sa se uite in zare, nedumeriti", constata medicul, considerand ca "parca prea ar fi injositor sa se prezinte la AJOFM si sa ceara ajutor de somaj (375 + maxim inca vreo 800 = 1175 lei pe luna, adica putin peste 50 de lei/zi lucratoare) ".

"Intreb si eu, parafrazand leit-motivul unui joc de pe vremea copilariei mele: 'Tara-tara, vrei (sau nu) ostasi?' Ca daca da, schimba naibii fie reglementarile in vigoare, fie pe aceia pe care nu ii duce capul sa-i duca mintea!", conchide medicul Dan Grigorescu, care tine sa precizeze ca postarea este initiativa sa si ca tanarul medic despre al carui caz a scris e doar nedumerit de ceea ce i se intampla, iar "azi sta acasa".