Ministrul Bodog da asigurari ca a facut rost de imunoglobulina si il ataca furibund pe "ministrul facebook". Ce replica ii dau pacientii

Dupa ce o femeie a murit cu zile in spital din cauza lipsei de imunoglobulina, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reactionat luni pe Facebook, atacandu-l furibund pe predecesorul sau si dand asigurari ca problema ar fi fost rezolvata peste noapte.

Lipsa imunoglobulinei, fara de care viata pacientilor cu afectiunii autoimune este pusa in pericol, a fost semnalata de mai multe saptamani, inclusiv prin pichetarea Ministerului Sanatatii, condus de Florian Bodog. Ministrul a dat asigurari atunci ca totul e sub control, dar sambata a fost inregistrata prima victima. O femeie de 69 de ani a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina, in conditiile in care reprezentantii spitalului sustin ca au trimis comanda de imunoglobulina in 20 octombrie, dar nu au primit substanta salvatoare.

Citeste mai multe despre: Se moare cu zile in spitalele din Romania: O femeie a decedat din cauza lipsei de imunoglobulina. Cererea a fost trimisa din 20 octombrie.

Cazul a fost semnalat pe Facebook de Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, care l-a acuzat pe actualul ministru de incompetenta.

Ads

In replica, Florian Bodog (PSD) a sustinut ca regreta profund tot ce s-a intamplat, dar el face tot ce poate.

"Garantez si stau la dispozitia oricui cu dovezile aferente ca am facut tot ce un ministru poate face astazi, pentru a rezolva inclusiv problema grava a imunoglobulinei. Faptul ca n-a ajuns in timp util la spitalul din Alba Iulia este unul dureros.

Regret profund ce s-a intamplat, dar acuzatia ca as lasa vietile pacientilor in voia sortii o resping cu toata taria! O astfel de acuza denota crasa lipsa de caracter si de discernamant.

Exista documente care dovedesc fara dubiu ca problema imunoglobulinei a aparut anul trecut, pe vremea cand Ministerul Sanatatii era condus de 'ministrul facebook', cel care s-a remarcat doar prin preocuparea de a avea o imagine buna pe retelele sociale", a scris, luni, pe Facebook, Florian Bodog.

Mai mult, acesta sustine ca fostul ministru "nu a facut nimic in mandatul sau pentru a rezolva vreo problema, asta sau alta".

Ads

"A considerat ca este suficient sa contabilizeze intr-un document medicamentele care lipsesc de pe piata, fara sa ia masurile prin care sa asigure medicamentele necesare in tara. Pacientii nu se trateaza insa cu like-uri sau hashtag-uri, nu se opereaza cu share-uri. Ministrul Sanatatii este si al celor care nu folosesc internetul si al copiilor care invata in case darapanate, ministrul Sanatatii este si al celor care stau ore intregi in camerele de garda", a mai scris Bodog.

Ministrul sustine ca s-a implicat "concret pentru a aduce imunoglobulina pacientilor care au nevoie".

"In aceasta noapte, la ora 04.00, dupa ce a trecut de verificarile de calitate necesare, comanda de 2.200 de flacoane de Pentaglobin a plecat spre toate unitatile spitalicesti din tara. De asemenea, in urmatoarele doua saptamani, vor mai ajunge inca 900 de flacoane de Intratec (100 ml), 6.000 flacoane Pentaglobin (50ml) si 4.000 de flacoane Pentaglobin (100 ml), cantitati ce vor acoperi nevoile pacientilor din Romania.

Ads

Pana cand vor sosi, spitalele care se confrunta cu cazuri urgente pot apela la unitatile medicale din tara, unde am identificat existenta a 1.700 de fiole de imunoglobulina", a mai scris ministrul pe Facebook.

La finalul postarii, Florian Bodog lanseaza o noua sarja de atacuri la adresa lui Vlad Voiculescu, plangandu-se ca, desi nu este "pe gustul generatiei hashtag", dimpotriva, face parte din "partidul pe care unii il urasc de moarte", totusi el e medic.

"Incerc, asa cum stiu eu mai bine, sa fac tot ce pot pentru pacienti. Am tacut pana acum pentru ca nu mi se pare corect, fata de predecesorii mei din conducerea Ministerului, sa scot la iveala tot gunoiul lasat pe clanta. Domnule ex-ministru 'hashtag', va atentionez public ca, de acum incolo, ori de cate ori ma veti acuza pe nedrept, voi demonstra lipsa dumneavoastra de preocupare pentru lucrurile pe care mi le reprosati mie astazi", a mai scris, printre altele Florian Bodog.

Ads

Postarea ministrului Florian Bodog a starnit o dezbatere aprinsa intre sustinatorii si contestatarii sai, unii dintre acestia din urma cerandu-i demisia de onoare dupa moartea femeii din Alba.

Ministrul e contrazis de pacienti

O pozitie avizata a avut si Otilia Stanga, vicepresedinte la ARPID - Asociatia Romana a Pacientilor cu Imunodeficiente Primare, care a demontat punct cu punct toate argumentele ministrului Bodog.

"Domnule Ministru,

De fapt, criza imunoglobulinelor a inceput in urma cu doi ani, in timpul guvernarii Ponta, cand s-au ieftinit foarte mult medicamentele. Atunci s-au retras de pe piata IG Vena si Octagam. Privigen a anuntat retragerea de pe piata in urma cu un an, dar dupa emiterea HG 800/2016 au decis sa ramana in continuare. Aceste informatii au fost confirmate si de distribuitori, nu provin doar de la dl. Voiculescu.

Cele 1.700 de flacoane de imunoglobulina identificate nu sunt de fapt 1.700, stiu sigur ca intre ele sunt declarate si flacoane de imunoglobulina anti-D.

Ads

Ati promis ca cele 900 de flacoane de Intratect vor ajunge in spitale cel tarziu la sfarsitul lunii noiembrie. Comunicatul de presa al Unifarm de ieri amana acest termen cu alte 2 saptamani. Pacientii cu reactii adverse la Intratect nu au inca alternativa de tratament, nici macar ca o luminita la capatul tunelului.

Nu sustine nimeni ca dl. Voiculescu ar fi perfect, totusi, cat timp dumnealui a fost ministru al sanatatii nu a decedat nici un pacient cu imunodeficienta primara din lipsa de tratament... I-am scris si lui, exact cum v-am scris si dumneavoastra, fara sa il cunosc de dinainte, despre problemele pe care le intampinam cu tratamentul. Diferenta e ca dumnealui a gasit o solutie in decurs de cateva zile, nu stiu daca cea mai buna sau nu, si nu sunt eu in masura sa judec, cert e ca in decurs de 2 saptamani de la anuntarea problemei am avut din nou imunoglobulina in spitale.

Echipa dumneavoastra stie inca din vara, totusi de atunci si pana acum pacientii cu imunodeficiente primare nu au inca acces la tratament .

Ads

Nu sunt adepta spalarii rufelor in public si am incercat sa purtam un dialog civilizat cu dumneavoastra si echipa dumneavoastra, dar pacientii nostri sunt intr-o stare mult prea grava la ora actuala si aceasta situatie nu mai poate continua. Din lista de urgente comunicata ministerului, un singur pacient a primit pana acum imunoglobulina promisa. Nu neg ca in ultima luna ati facut eforturi intense pentru solutionarea acestei crize, dar daca ati fi recunoscut din vara ca exista o problema situatia actuala ar fi putut sa fie evitata.

Si, apropo, tactica asta cu cea mai buna aparare este atacul e cam veche si nu va face cinste... Imi pare rau s-o spun", a scris Otilia Stanga.

Iata si alte comentarii:

Mihaela Olsen: Parerea mea e ca nu-l cunoasteti pe dnul ministru....sunteti norocosi sa-l aveti si nu stiti sa apreciati nimic bun....se chinuie bietul om sa repare ce poate si pt asta il jigniti. N o sa aveti niciodata nimic bun in tara asta fiindca numai acuzati fara sa ganditi.

Ads

Aurelian Ion: Pai si daca a aparut anul trecut, de ce nu ati fost in stare sa o rezolvati pana acum? Peste 10 ani tot pe tehnocrati veti da vina?

Andy Mihail: Atacul la Vlad Voiculescu nu va face cinste. Ati putea sa va concentrati exclusiv pe rezolvarea problemelor din sanatate?

Nadira Escu: Dle ministru, eu va cred ca faceti tot ce puteti. Dar daca dupa un an de mandat si avand toate parghiile puterii in mana, (ca opozitia este doar un #) asta e tot ce ati reusit, este prea putin. Mult prea putin. Cine nu va lasa sa schimbati legislatiaca sa favorizeze pacientii romani, sa stopati exportul paralel, sa amendati firmele care nu respecta legile statului roman.etc? Puteti face multe. Ce ati facut concret? Vrem sa vedem ceva, initiative legislative, schimbari, nu doar justificari si mai ales minciuni. Nu ne mai jigniti inteligenta.

Ina Gabriela Funetan: Eu am mai auzit pana acum cateva declaratii triumfaliste din aceeasi categorie - "problema s-a rezolvat" - si uite ca mor oamenii in spitale din cauza conditiilor proaste si a lipsei medicamentelor. Vedeti ca mai aveti pe-acolo o lista cu medicamente lipsa pentru cardiaci, poate o descoperiti si pe aia pana la finalul mandatului. Cine stie, o fi tot tehnocratul de vina si pentru femeia operata fara anestezic. Urat, foarte urat.

Criza de imunoglobuline a fost semnalata in repetate randuri in ultimele luni. Desi Guvernului Tudose i s-a cerut rezolvarea ei chiar prin ordonanta de urgenta, decidentii nu au reactionat, cu toate ca stiau ca sute de vieti sunt expuse la riscuri mortale. Iata ca sambata lipsa de solutii reale a facut prima victima.

Ads