Inalta Curte ii retrage definitiv dreptul fostului ministru al Sanatatii, senatorul Florian Bodog, de a coordona lucrari de doctorat

"Admite recursul formulat de recurentul-parat Ministerul Educatiei si Cercetarii (Ministerul Educatiei Nationale) impotriva Sentintei nr. 115/CA/2017-P.I. din 25 septembrie 2017 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a Civila, Contencios Administrativ si Fiscal.Caseaza sentinta recurata si rejudecand; Respinge actiunea ca nefondata. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 14 iulie 2020", se arata in decizia Curtii, potrivit portalului instantei. Bodog, senator si prodecan al Facultatii de Medicina si Farmacie din Oradea (FMF), a obtinut titlul de profesor si de conducator de doctorate, in pofida faptului ca nu a respectat conditia impusa de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) de a fi semnat ca autor principal cel putin 6 articole stiintifice publicate in reviste cotate ISI, scrie Adevarul. Acest criteriu este obligatoriu atat pentru cei care aspira la titlul de profesor, cat si pentru cei care vor sa obtina certificatul de abilitare, adica dreptul de a coordona lucrari de doctorat.Bodog a obtinut ambele titluri in 2013, la Universitatea din Oradea, scrie ebihoreanul.ro . Initial, a participat la un concurs de profesor universitar la FMF, prezentand o lista de 12 articole ISI si creand aparenta ca are de doua ori mai multe lucrari decat cere legea. In realitate, insa, era autor principal - notat ca ultim autor in randul semnatarilor - doar la 3 dintre acestea. In plus, unul dintre cele 3 nici macar nu era publicat, ci doar in curs de publicare, insuficient pentru indeplinirea obligatiilor legale.