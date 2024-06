O nouă răfuială între Adrian Năstase și Traian Băsescu: ”Trebuie trimis la groapa de gunoi a istoriei post-decembriste”

Fostul premier Adrian Năstase a reacționat marți, 4 iunie, în scandalul izbucnit după deschiderea dosarului care-l vizează pe Florian Coldea.

Mai exact, Năstase a comentat, pe blogul său, unele afirmații făcute de fostul președinte Traian Băsescu.

Recent, referindu-se la dosarul generalilor SRI, Băsescu a declarat că dosarul lui Năstase nu a venit ”la plic”, afirmație făcută de fostul premier.

”În cazul Zambaccian, marele Adrian Năstase a fost denunțat de Sechelariu și mai era o doamnă de la Inspectoratul în Construcții pentru că a fost în China și, în loc să vadă de discuții, a umplut un container, cu construcții, cu ce mai avea nevoie. Are tupeul să spună că i-a făcut Coldea dosarul. NU! Colegii tăi te-au denunțat! Năstase spune, printre altele, că i-ar fi făcut Coldea dosarul. Nu, dosarul a plecat de la Sergiu Sechelariu și doamna Jianu. Eu știu ce am văzut la Cotroceni, că a trebuit să aprob începerea urmăririi penale. La fel a fost și cu ”Trofeul Calității”. Are 100 de declarații care spun că banii erau folosiți pentru altceva”, a declarat Băsescu la România TV.

Replica lui Adrian Năstase

Fostul premier a reacționat acuzându-l pe fostul președinte că a făcut mai multe declarații mincinoase la adresa sa.

Năstase susține că ar fi aflat informația conform căreia Coldea i-a făcut dosarele chiar de la Băsescu.

”În legătură cu cine a demarat dosarele mele, repet ce mi-a spus Băsescu la o recepție la Ambasada Republicii Moldova: “Adriane, să știi, dosarele ți le-a făcut Coldea!” I-am răspuns: “Traiane, probabil Coldea a fost instrumentul, însă tu le-ai pornit, tu aveai interesul politic”. Această intâmplare i-am povestit-o lui Coldea, când l-am intâlnit la inmormântarea lui Augustin Buzura și am relatat-o și la mine pe blog, în urmă cu șapte ani. Cred că la acel moment, Băsescu era treaz.

Povestea cu Sechelariu care mi-ar fi făcut dosarele este o “vrăjeală” tip Băsescu. Neregulile din contabililatea firmelor lui Sechelariu au fost doar pretextul pentru a începe cercetările, în condițiile în care “indicațiile” fuseseră date în sistem.

Afirmatia că Băsescu ar fi dat avizul pentru urmărirea penală a mea și, de aceea, dosarele se găseau la Cotroceni, este, din nou mincinoasă. În Dosarul Afișelor electorale, am fost trimis în judecată în calitate de președinte de partid și, deci, nu era nevoie de un aviz de la Cotroceni. După ce au fost audiați 970 de martori ai acuzării, am fost condamnat pe “probe indirecte” și pe un “raționament logico-juridic”. După cum a povestit fosta judecătoare Sofica Dumitrașcu, completul din care făcea parte a primit un “plic” prin care s-a schimbat verdictul din pedeapsă cu suspendare în pedeapsă cu executare - pentru a se putea adăuga și o pedeapsă complementară, de interzicere suplimentară,pentru doi ani, a drepturilor politice.

În dosarul Zambaccian, avizul pentru începerea urmăririi penale a fost dat, conform Constituției, de Camera Deputaților, eu fiind deputat la acel moment și cerându-le colegilor mei să dea un vot de acceptare. Deci nu de către Băsescu. Transportul cu obiecte sanitare era pentru un hotel al lui Sechelariu. Sper că fostul președinte, chiar dacă are probleme de sănătate, nu-și închipuie că făceam contrabandă cu wc-uri! Poate își aduce aminte însă cine a făcut atunci înscenarea cu dolarii americani, consemnați drept corp delict și care fuseseră tipăriți ulterior trimiterii mele în judecată. Să fi fost tot Sechelariu?”, a scris Adrian Năstase.

Fostul premier amintește despre protocoalele semnate în 2009 între SRI și ÎCCJ și de ”Mica reformă din justiție”, din 2010, când completele de 9 judecători au fost înlocuite la ÎCCJ cu două complete de 5 judecători, conduse de președintele și vicepreședintele ÎCCJ – ambii numiși de Băsescu (Livia Stanciu și Ionuț Matei).

”În felul acesta, Băsescu închidea cercul pentru condamnări cu obiective politice sau cu consecințe economice (servicii secrete- procurori DNA- ANI – secția penală a ÎCCJ). Cele șase numiri esențiale au fost asumate de Băsescu.

În ceea ce privește stabilirea unui operator unic pentru interceptări la SRI, decizia a fost luată în CSAT, în condițiile în care toate serviciile de informații (guvernamentale și departamentale) își construiau sisteme de ascultare. Urma ca, ulterior, să se realizeze o Agenție națională pentru interceptări, în subordinea Parlamentului, pe modelul din Germania”, a mai scris fostul premier.

Năstase subliniază că, deși Băsescu a avut 10 ani pentru a opera această modificare, nu a făcut-o.

”Pe de altă parte, Băsescu a aprobat în CSAT, in 18 mai 2005, realizarea Sistemului Național de Monitorizare a Comunicațiilor prin satelit – MONSAT. Poate ne explică el cine avea acces la acest sistem.

În ceea ce privește decizia de a permite SRI să opereze și prin firme sub acoperire, modelul era cel din Statele Unite, adoptat după atacul terorist din 2001 împotriva Turnurilor gemene din New York. Singura diferență este că acolo controlul parlamentar este foarte riguros, ceea ce ar trebui să realizăm și noi pentru a preveni abuzurile”, a mai notat fostul premier.

Năstase comentează și afirmația fostului președinte, care a spus că a văzut și citit dosarele lui.

”Or de vreme ce nu a dat nici un aviz de cercetare, „văzutul și cititul” dosarelor demonstrează că: (i) i-au fost puse la dispoziție, deși legal nu avea acces la ele, iar punerea lor la dispoziția acestuia nu putea fi făcută decât la cererea lui și de către un procuror-șef care a abuzat de funcția sa; (ii) demonstrează interesul și implicarea directă și personală în dosarele mele; (iii) demonstrează că Traian Băsescu a fost, este și va rămâne un mitoman, un mincinos patologic.

A afirmat că l-a numit pe Coldea pentru că nu mai putea lucra la Servicii cu oamenii lui Iliescu si Năstase (Timofte și Fulga). În realitate, a lucrat cu ei aproape o jumătate din primul mandat – până la 20 iulie 2006! Explicațiile sunt complexe…”, a mai scris Năstase.

Fostul premier conchide că, în opinia sa, opinia publică așteaptă adevărul despre ”statul mafiot construit de Traian Băsescu”.

”CSAT, pe termen scurt, și parlamentul, după alegeri vor avea un rol uriaș pentru a restabili credibilitatea unor instituții ale statului, afectate de aceste scandaluri. Pentru Băsescu, soluția e simplă: el trebuie trimis la groapa de gunoi a istoriei post-decembriste”, a conchis Năstase.