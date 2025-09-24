Elena Udrea, despre Florian Coldea: "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost el"

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 23:59
322 citiri
Elena Udrea, despre Florian Coldea: "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost el"
Elena Udrea FOTO Facebook/Elena Udrea

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat marţi seară, 23 septembrie, că se observă o schimbare în Justiţie în prezent şi consideră că ”nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult cum a fost Florian Coldea”.

Elena Udrea a afirmat, la Antena 3, că speră că abuzurile din Justiţie vor fi oprite, ea precizând că deja vede o schimbare în acest sens.

”Eu văd o schimbare în Justiţie în acest moment. Am speranţa că abuzurile care s-au întâmplat nu se vor mai întâmpla. Unii au trecut prin acest iad al falsei justiţii, care a fost instrumentul statului paralel de a elibera spaţiu la conducerea acestei ţări. Uitaţi ce a adus. Planul lor este pus în practică, uitaţi cu ce pseudo-lideri vin să conducă România”, a spus Udrea.

Ea consideră că sistemul nu dispare brusc, ci încă are rădăcini, dar nu mai există un lider la fel de puternic al ”sistemului ocult”.

”Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost Florian Coldea. Sunt mai multe grupări care încearcă să joace, cei care au fost cu domnul Helvig, cei care sunt cu fostul director SPP. Nu mai există forţa statului paralel pe care au avut-o. Mai există doamna Kovesi care are posibilitatea să influenţeze justiţia de la Bruxelles”, a adăugat Elena Udrea.

Udrea a recunoscut şi că a oferit informaţii unor agenţi FBI despre activitatea dusă de Florian Coldea în România, iar întâlnirea cu aceştia a avut loc în Costa Rica, în 2019.

"Ei au fost interesaţi de două persoane, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi, de cum s-a construit povestea asta, varianta românească a statului paralel şi despre cei care îl conduseseră", a spus fosta ministră a Turismului.

Elena Udrea susține că știe cine i-a făcut pozele din Paris, în care apărea alături de Alina Bica: "Au fost serviciile românești, domnul Coldea"
Elena Udrea susține că știe cine i-a făcut pozele din Paris, în care apărea alături de Alina Bica: "Au fost serviciile românești, domnul Coldea"
Elena Udrea, fost ministru al Turismului și fost consilier prezidențial sub mandatul președintelui Băsescu, susține că fotografiile care i s-au făcut ei la Paris, în care Udrea apărea...
Elena Udrea, dezvăluiri despre dosarul lui Adrian Năstase. A fost făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. "Eu nu știu dacă el a fost vinovat sau nu"
Elena Udrea, dezvăluiri despre dosarul lui Adrian Năstase. A fost făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. "Eu nu știu dacă el a fost vinovat sau nu"
Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, susţine că dosarul lui Adrian Năstase a fost unul politic, făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. ”Amintiţi-vă că în rapoartele MCV...
#Florian Coldea SRI, #Elena Udrea, #lider puternic, #sistemul ocult , #stiri Elena Udrea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Incendiu cu uriașe degajări de fum în București: 4 Ro-Alert pentru 4 sectoare / Peste 20 mașini, 100 de pompieri, roboți / Arafat: ”Este riscul de extindere” FOTO VIDEO
  2. Trump, după întâlnirea cu Zelenski, afirmă că regimul de la Kiev poate recâştiga „toată Ucraina”. Ce forțe externe ar urma să vină în sprijinul acesteia VIDEO
  3. Elena Udrea, despre Florian Coldea: "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost el"
  4. Europa între Washington, Beijing și Moscova. Poate rezista presiunii din ambele părți?
  5. Funeraliile activistului conservator Charlie Kirk apropie Statele Unite de naționalismul creștin
  6. Incendiul din Sectorul 2 a pus Bucureștiul pe "jar". Ministra Mediului: "În zona unde arde deja sunt înregistrate depășiri ale nivelurilor de poluare"
  7. Cine sunt cei 10 noi astronauți selectați de NASA pentru explorarea Lunii și a planetei Marte. Femeile sunt majoritare
  8. Suspectul acuzat de tentativa de asasinare a lui Trump, în Florida, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat. Ce pedeapsă ar putea primi
  9. Algoritmul TikTok va fi supravegheat de Oracle în SUA după finalizarea vânzării. De ce era miza principală
  10. Când au apărut primele elemente certe de legătură între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. "A apelat la liderul mercenarilor pentru a fi susţinut"