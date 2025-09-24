Elena Udrea, despre Florian Coldea: "Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost el"

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat marţi seară, 23 septembrie, că se observă o schimbare în Justiţie în prezent şi consideră că ”nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult cum a fost Florian Coldea”.

Elena Udrea a afirmat, la Antena 3, că speră că abuzurile din Justiţie vor fi oprite, ea precizând că deja vede o schimbare în acest sens.

”Eu văd o schimbare în Justiţie în acest moment. Am speranţa că abuzurile care s-au întâmplat nu se vor mai întâmpla. Unii au trecut prin acest iad al falsei justiţii, care a fost instrumentul statului paralel de a elibera spaţiu la conducerea acestei ţări. Uitaţi ce a adus. Planul lor este pus în practică, uitaţi cu ce pseudo-lideri vin să conducă România”, a spus Udrea.

Ea consideră că sistemul nu dispare brusc, ci încă are rădăcini, dar nu mai există un lider la fel de puternic al ”sistemului ocult”.

”Nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult în prezent cum a fost Florian Coldea. Sunt mai multe grupări care încearcă să joace, cei care au fost cu domnul Helvig, cei care sunt cu fostul director SPP. Nu mai există forţa statului paralel pe care au avut-o. Mai există doamna Kovesi care are posibilitatea să influenţeze justiţia de la Bruxelles”, a adăugat Elena Udrea.

Udrea a recunoscut şi că a oferit informaţii unor agenţi FBI despre activitatea dusă de Florian Coldea în România, iar întâlnirea cu aceştia a avut loc în Costa Rica, în 2019.

"Ei au fost interesaţi de două persoane, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi, de cum s-a construit povestea asta, varianta românească a statului paralel şi despre cei care îl conduseseră", a spus fosta ministră a Turismului.

Ads