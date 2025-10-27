Generalul Florian Coldea ajunge astăzi în fața instanței. Ce acuzații i se aduc fostului prim-adjunct al SRI

Generalul Florian Coldea ajunge astăzi în fața instanței. Ce acuzații i se aduc fostului prim-adjunct al SRI
Florian Coldea ajunge în fața judecatorilor FOTO Hepta

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, ajunge luni, 27 octombrie, în fața magistraților de la Curtea de Apel București, pentru primul termen în procedura de cameră preliminară în dosarul său.

Alături de el, în fața instanței vor ajunge și Doru Trăilă și Dan Tocaci. Fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă a decedat la finele lunii septembrie. Toți au fost acuzați de DNA de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani și șantaj.

De patru ori a fost prelungită măsura preventivă de control judiciar, care a fost ridicată înainte de alegerile prezidențiale.

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat. la Antena 3 CNN, că dosarul va rezista în instanță, precizând că a fost un caz „prudent lucrat”.

„În acest dosar au fost măsuri asiguratorii, evident, pentru că, în esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional. Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele”, a afirmat șeful DNA.

El a mai precizat că declarațiile din dosar au fost extrem de utile. „Au fost foarte multe declaraţii şi în dosar foarte utile. Însă, după cum bine ştiţi, în tot ceea ce am făcut în anii ăştia, mi-am dorit ca foarte mult adevărul judiciar să fie validat de către judecători şi, fiind un dosar pe masa dânşilor, îmi doresc foarte mult ca ei să ia decizia cea mai bună în consecinţă. Noi opinia ne-am format-o din moment ce am trimis rechizitoriul în faţa instanţei”, a spus Voineag.

Referitor la posibila implicare a lui Florian Coldea în campania electorală a lui Nicușor Dan, Marius Voineag a declarat. „Noi avem mai multe disjungeri în ceea ce priveşte dosarul la care aţi făcut menţiune şi se cercetează aspecte care ţin mai mult sau mai puţin de partea întâi a acestui dosar. Deci nu v-aş putea confirma în momentul de faţă că verificăm astfel de lucruri”.

