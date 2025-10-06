Promisiunea șefului DNA. Dosarul lui Coldea va rezista în instanță: „Sunt foarte sigur de treaba asta”

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, se declară foarte sigur că dosarul fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea va rezista în instanţă, argumentând că l-a urmărit îndeaproape şi că a fost un dosar ”prudent lucrat”.

La începutul lunii iulie. DNA i-a trimis în judecată pe fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, pe fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, pe avocatul Doru Trăilă şi a pe omul de afaceri Dan Tocaci, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, câte două infracţiuni de trafic de influenţă, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi în formă continuată (autorat sau complicitate) şi spălarea banilor. Dumitru Dumbravă a decedat în 26 septembrie.

Marius Voineag a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, dacă, cercetând activitatea lui Florian Coldea a observat că are bani obţinuţi legal care să justifice un trai de lux la Monaco şi pe câţi bani a fost pus sechestru în acest dosar.

”În acest dosar au fost măsuri asiguratorii, evident, pentru că, în esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional. Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele”, a afirmat şeful DNA.

El s-a declarat convins că dosarul va rezista în instanţă.

”Cu siguranţă, da. Sunt foarte sigur de treaba asta, pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape. A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz. Procurorul de caz care a fost atent din plin, inclusiv cu această latură emoţională. Ştiam foarte bine că domnul Dumbravă este bolnav. De fiecare dată i s-a permis accesul pentru tratamente în străinătate. Regretăm profund”, a spus şeful DNA.

El a fost întrebat dacă se va schimba soarta acestui dosar după moartea lui Dumitru Dumbravă.

”Nu. Sub nicio formă. E un dosar cu acuzaţii formulate în care DNA-ul va sta în spate”, a răspuns Marius Voineag.

El a adăugat că au fost multe declaraţii în acest dosar, iar acestea au fost utile.

”Au fost foarte multe declaraţii şi în dosar foarte utile. Însă după cum bine ştiţi, în tot ceea ce am făcut în anii ăştia, mi-am dorit ca foarte mult adevărul judiciar să fie validat de către judecători şi fiind un dosar pe masa dânşilor, îmi doresc foarte mult ca ei să ia decizia cea mai bună în consecinţă. Noi opinia ne-am format-o din moment ce am trimis rechizitoriul în faţa instanţei”, a afirmat şeful DNA.

El a fost solicitat să precizeze dacă are informaţii despre implicarea lui Florian Coldea în campania electorală a lui Nicuşor Dan.

”Noi avem mai multe disjungeri în ceea ce priveşte dosarul la care aţi făcut menţiune şi se cercetează aspecte care ţin mai mult sau mai puţin de partea întâi a acestui dosar. Deci nu v-aş putea confirma în momentul de faţă că verificăm astfel de lucruri”, a transmis Marius Voineag.

