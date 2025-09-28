Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 14:29
Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”
Florian Coldea FOTO Hepta

Florian Coldea, fostul șef operațional al SRI, a transmis duminică presei un comunicat cu ocazia înmormântării lui Dumitru Dumbravă, care a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Coldea.

”A avut o contribuție consistentă, indiscutabilă, la consolidarea rolului SRI ca instituție fundamentală a statului român și la racordarea acesteia la standardele comunității euro-atlantice”, a spus Coldea, conform G4 Media.

Cei doi, Coldea și Dumbravă, au fost asociați într-o companie de consultanță, iar DNA i-a trimis în judecată în acest an pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de influență, dar Coldea și Dumbravă au respins acuzațiile.

Comunicatul integral transmis presei de Florian Coldea:

"Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de jumătate dedicate apărării intereselor de securitate ale României.

Generalul de brigadă Dumitru Dumbravă mi-a fost mai întâi colaborator apropiat, un camarad în slujba patriei și apoi, timp de mulți ani, un prieten de neînlocuit.

Am avut privilegiul de a colabora cu un profesionist desăvârșit, cu o carieră exemplară, care a fost permanent dedicat apărării legii și loial țării, instituției pe care a servit-o și familiei sale.

Simțul datoriei, care i-a definit întreaga activitate profesională, i-a inspirat pe colegii și colaboratorii săi. A fost un mentor generos, care a știut să încurajeze și să promoveze tinerii, cultivând un autentic spirit de echipă și oferind mereu exemplul personal al integrității și respectului față de lege și de misiunea asumată.

Eforturile sale neobosite pentru apărarea legalității activităților Serviciului, pentru protejarea securității naționale și a statului de drept, într-o perioadă cu provocări consistente la adresa României și a instituțiilor sale, au fost confirmate de autoritățile competente (în ciuda tuturor criticilor), dar și de partenerii internaționali.

Generalul de brigadă Dumitru Dumbravă a avut, astfel, o contribuție consistentă, indiscutabilă, la consolidarea rolului SRI ca instituție fundamentală a statului român și la racordarea acesteia la standardele comunității euro-atlantice.

Pe lângă misiunile de mare anvergură pe care le-a avizat din perspectivă juridică, a contribuit și la demersurile pentru completarea motto-ului SRI cu sintagma “Patria a priori!”, care reflectă convingerea ce i-a ghidat întreaga carieră.

Standardele ridicate pe care și le-a impus în activitatea profesională au fost transpuse și în preocupările academice, iar decizia justiției a confirmat, în final, această realitate.

Inteligența sa remarcabilă, dublată de finețea raționamentului și capacitatea de a îmbina seriozitatea cu umorul autoironic, îl făceau un partener de discuție memorabil, chiar și pentru cei care au încercat să denatureze sensul afirmațiilor sale.

În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea, cărora le-a răspuns cu luciditate, calm și echilibru.

Gândurile mele se îndreaptă către soția și fiul său. Vreau să știe cât de mult a fost apreciat și respectat pentru profesionalismul și calitățile sale umane de către prieteni, colegi și colaboratori, dar și de către oamenii de bună credință care l-au cunoscut și i-au urmărit activitatea.

Rezultatele întregii sale cariere îl plasează în galeria celor care au iubit cu adevărat această țară și au slujit-o cu credință în parcursul său democratic.

Pentru mine, generalul de brigadă Dumitru Dumbravă va rămâne mereu nu doar un exemplu de devotament și integritate, ci și un prieten adevărat, a cărui memorie o voi păstra vie, cu adânc respect și prețuire.

Să-i fie trecerea lină și sufletul împăcat! Dumnezeu să-l odihnească în pace!"

Vineri, 26 septembrie, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, fost șef în Serviciul Român de Informații (SRI), a murit la vârsta de 53 de ani. El a fost trecut în rezervă în 2018. Dumbravă suferea de câțiva ani de o boală incurabilă.

