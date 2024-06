„Mogulilor media” acuzați de Florian Coldea. ”Au pârghii de presiune care le permit influenţarea agendei publice”

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a transmis, prin avocaţii săi, un punct de vedere în legătură cu dosarul în care este cercetat de DNA pentru trafic de influenţă, în care susţine că "mogulii media" Maricel Păcuraru, Sebastian Ghiţă şi Dan Voiculescu au orchestrat împotriva lui o campanie agresivă, având ca numitor comun "dorinţa revanşardă faţă de activitatea SRI şi persoanele care au fost implicate în lupta împotriva corupţiei".

"Având în vedere intensificarea, în ultima perioadă, inclusiv pe parcursul campaniei electorale, a referirilor în spaţiul public la adresa mea, parte a unei noi campanii mediatice agresive, derulată de mai multe luni, la peste 7 ani de la trecerea în rezervă şi în condiţiile în care nu ocup şi nu am candidat pentru vreo funcţie publică, consider că este oportun să fac o serie de precizări, pentru corecta informare a opiniei publice. Doresc, de asemenea, să clarific de ce actuala campanie mediatică, programată şi calculată, nu urmăreşte prezentarea adevărului şi susţinerea interesului public, ci are la bază motive şi obiective nedeclarate, care vizează susţinerea unor interese personale şi de grup, ilegitime în raport cu cetăţenii oneşti, în scopul obţinerii unor beneficii cu valenţă electorală, dar şi de natură economică", declară Coldea.

Fostul general SRI spune că în spatele acestei campanii se află "mogulii media" Maricel Păcuraru, Sebastian Ghiţă şi Dan Voiculescu, dar şi o serie de colaboratori ai acestora.

"Trebuie să o spun clar şi răspicat, aşa cum de altfel se poate observa şi în mod direct, că principalii actori/susţinători ai acesteia, majoritatea implicaţi şi în campaniile anterioare împotriva mea, sunt moguli media binecunoscuţi - Maricel Păcuraru (condamnat definitiv), Sebastian Ghiţă (fugar, din 2016, în Serbia, suspectat de implicare directă sau indirectă în mai multe activităţi ilegale), Dan Voiculescu (condamnat definitiv) şi principalii lor colaboratori din zona media - Dan Andronic, Cristian Burci, Anca Alexandrescu şi alţii, gen Cozmin Guşă (lista este mult mai lungă). Toţi actorii implicaţi în organizarea şi orchestrarea acesteia au, în principal, ca numitor comun dorinţa revanşardă faţă de activitatea SRI din perioada mandatului meu şi de persoanele care au fost implicate în lupta împotriva corupţiei (întruchipate simbolic în persoana mea, Factotum care aş fi acţionat împotriva legii şi a intereselor statului român). Cei în cauză vizează, prin reluarea campaniei agresive de denigrare, crearea, prin intermediul trusturilor media pe care le conduc sau le reprezintă, a unor pârghii de presiune care să le permită influenţarea agendei publice, dar şi a deciziilor autorităţilor, atât la nivel politic, cât şi instituţional", susţine Coldea.

Florian Coldea neagă legătura cu politicienii

În legătură cu activitatea sa după trecerea în rezervă, Florian Coldea precizează că a devenit acţionar la o firmă, pentru a "valorifica experienţa acumulată" în SRI, dar că nu a avut contracte de consultanţă cu instituţii de stat sau politicieni români.

"După 4 ani de la trecerea în rezervă, împreună cu un fost coleg cu înaltă ţinută morală şi profesională, dovedită în cadrul unei cariere impecabile, un reputat specialist în domeniul IT&C, am convenit să colaborăm în domeniul privat, similar practicii la nivel euro-atlantic, valorificând experienţa acumulată. Am devenit acţionar şi angajat, respectând constrângerile aplicabile oricărui angajat SRI (este interzisă ocuparea poziţiei de administrator, nu poate fi acţionar majoritar, firma nu trebuie să aibă acţionari străini, este interzisă implicarea în activităţi cu caracter politic sau realizarea de declaraţii/acţiuni cu mass-media, este obligatorie raportarea tuturor călătoriilor în străinătate, informarea cu privire la relaţionarea cu entităţi străine etc.). Nu am realizat niciun fel de activităţi/contracte de consultanţă cu instituţii de stat sau cu actori din spectrul politic al României şi nici nu am interferat cu activitatea profesională anterioară. Am fost preocupat, în continuare, de respectarea legalităţii, protejarea şi promovarea intereselor statului român, realitate certificată inclusiv de acordarea şi reînnoirea avizului de securitate din partea SRI (aviz care presupune procese complexe de verificare)", mai spune Coldea.

Foştii generali SRI Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă sunt cercetaţi penal de DNA, sub control judiciar pe cauţiune, într-un dosar de trafic de influenţă.

Ei sunt acuzaţi că au cerut 600.000 de euro omului de afaceri Cătălin Hideg, pentru a-l ajuta pe acesta să obţină o pedeapsă cu suspendare într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

