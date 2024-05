Traian Băsescu, despre dosarul lui Coldea: ”Nu-mi asum niciun fel de responsabilitate / Să facă pușcărie”

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit duminică seară despre cazul foștilor generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, care au fost puși sub acuzare de DNA pentru trafic de influență.

Băsescu a transmis că, dacă acuzațiile se vor dovedi adevărate, Coldea ”trebuie să facă pușcărie” și a subliniat că nu își poate asuma vreo responsabilitate în acest caz.

”Eu îmi asum responsabilitatea pentru faptele instituțiilor statului până în decembrie 2014. Vă reamintesc că suntem în 2024, omul ăsta e pensionar, infractor, dar pensionar. Nu-mi asum niciun fel de responsabilitate. Un om care s-a pensionat acum 7 ani și a fost prins într-o situație extrem de delicată pentru el. În ceea ce privește securitatea unor secrete ale statului, trebuie să existe o modalitate de a-l proteja, de a proteja secretele pe care le știe. Și-a scris consultanță pentru că poate da îndrumări, informații, pentru că știe ce trebuie să facă un om de afaceri. Faptul că umblă și la Monaco și la Dubai reprezintă un risc

Eu nu-i cunosc pe oamenii ăia, iată un element in plus. Ce caută în anturajul lor un om important al serviciilor. Am ascultat înregistrările, nu l-am găsit decât în discuția unora despre el, dar nu l-am regăsit pe el vorbind.”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Fostul președinte a adăugat că este inadmisibil ca un funcționar de rang înalt ”să folosească informațiile din timpul mandatului în scopuri personale”.

”Eu sper, probabil știți că niciodată nu am făcut declarații înainte de sentință, dacă este adevărat ce se vehiculează, trebuie să facă pușcărie. Este inadmisibil ca un funcționar cu înălțimea pe care a avut-o în stat și cu portofoliul lui - este inadmisibil dacă a încălcat legea și a folosit informațiile din timpul mandatului în scopuri personale”, a mai spus Băsescu.

Întrebat cum l-a convins Coldea să-l pună șef la SRI, fostul președinte a răspuns: ”Nu a făcut niciun efort. După răpirea ziariștilor din Irak, convocam șefii de structuri și comandamente. Șeful unei structuri venea cu Coldea, eu îl întrebam pe general și îmi răspundea Coldea. Mi-a făcut o impresie bună și am zis ce să fac, să pun un director nou și o să pun un prim adjunct dintre cei vechi, și atunci am zis îl iau pe acest tânăr ofițer și îl promovez.

Era o necesitate absolută să schimbi la vârf după schimbarea regimului, după guvernarea Năstase. Și la Parchetul General am adus o procuroare din țară. Am cerut situația direcțiilor din țară, am găsit-o pe Laura Codruța Kovesi. Avea câteva dosare, dar sentințe conform cererii procurorului.

Mi-e greu să-l etichetez, însă ce sesizasem înainte să plec de la Cotroceni, dar după venirea lui Ponta, o alunecare către un soi de totalitarism. Așa se explică și de ce, după ce Elena Udrea a depus un denunț la DNA, în 2015, s-a trezit cu 4-5 dosare unul după altul.”

Traian Băsescu a explicat că, probabil, a fost o greșeală numirea unor oameni fără experiență de viață în funcții de putere mare.

”M-am întrebat ce s-a întâmplat cu ei (Coldea și Kovesi, n.r.) și am o singură explicație. Este o greșeală să numești în funcții de putere mare oameni fără experiență de viață. Prea tineri, și el, și Kovesi. Au fost mult prea tineri când i-am numit și când și-au dat seama că se pot despărți de funcțiile în care i-am numit. Lui Kovesi nu i-a convenit să se întoarcă la Sibiu, lui Coldea nu i-a convenit să nu mai fie șef la SRI.

Pe foarte mulți îi aud că Băsescu ne făcea dosare. Eu, dacă făceam dosare sau dacă ordonam dosare, o făceam și pentru familia mea. Am lăsat justiția independentă. E o prostie să creadă cineva că faceam dosare”, a mai spus fostul președinte.

Florian Coldea a fost numit prim adjunct al șefului SRI în 2005, la vârsta de 34 de ani, și a ocupat temporar conducerea serviciului după demisia lui Radu Timofte, în 2006. Anterior, a lucrat în departamentul de Prevenire și Combatere a Terorismului al SRI.