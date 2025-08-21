Florian Coldea îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag. Ar vrea să transforme ”dosarul Coldea” într-un trofeu și într-o protecție pentru a rămâne în funcție

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 20:18
Florian Coldea îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag. Ar vrea să transforme ”dosarul Coldea” într-un trofeu și într-o protecție pentru a rămâne în funcție
Florian Coldea - FOTO Hepta

Generalul în rezervă Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, îi aduce acuzații dure procurorului șef al DNA, Marius Voineag.

Trimis în judecată sub acuzația de trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat, fostul prim-adjunct de la SRI susține că procurorul șef Voineag ar încerca să transforme ”dosarul Coldea” într-un trofeu și într-un scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și pentru reînnoirea mandatului de șef al DNA, informează G4 Media la data de 21 august 2025.

Aceste acuzații ale lui Coldea apar la două zile după ce șeful DNA, Marius Voineag, a declarat într-un interviu la Aleph News că dosarul Coldea ”va sta în picioare în instanță” și că a fost realizat cu profesionalism și bună-credință. Fostul prim-adjunct al directorului SRI susține însă, într-un comunicat transmis G4 Media, că ”nu s-a urmărit stabilirea adevărului faptic, ci demonstrarea a ceva ce nu există, așa-numitul „stat paralel”, la care pare să se raporteze inclusiv procurorul șef al DNA.”

"Este evidentă încercarea dlui Voineag de a transforma ceea ce numește “dosarul Coldea” într-un trofeu și totodată într-un scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și ca justificare pentru reînnoirea mandatului, actualul aflându-se spre final", susține Coldea.

Replica acestuia vine după declarațiile șefului DNA la Aleph News, cu privire la dosarul Coldea.

”A fost o cauză foarte complexă. A fost o cauză foarte greu de investigat din punctul nostru de vedere. Noi am încercat să fim cât se poate de obiectivi. A existat un trend foarte complicat și pe media, ați văzut, au existat comunicate, din toate părțile. Noi am încercat să fim cât se poate de decenți. Să fim cât se poate de obiectivi în ceea ce facem. Orice formă de patimă am încercat să o înlăturăm de la bun început. Au existat cereri de apărare care au fost admise integral de către procurorul de caz. E un dosar foarte bun", susținea procurorul șef al DNA, Marius Voineag.

#Florian Coldea, #marius voineag, #SRI, #DNA, #dosarul coldea dumbrava , #stiri Florian Coldea
