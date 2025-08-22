Florian Rus, în culmea fericirii: artistul a devenit tată

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 22 August 2025, ora 13:42
Florian Rus, în culmea fericirii: artistul a devenit tată
Florian Rus a devenit tată FOTO: Instagram/ Florian Rus

Florian Rus, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai generației sale, trăiește cea mai emoționantă experiență de până acum: a devenit tată. La 36 de ani, cântărețul a primit cel mai prețios dar și a împărtășit vestea cu fanii săi pe Instagram, unde a publicat primele imagini cu nou-născutul.

În dreptul fotografiilor, Florian a scris un mesaj care a stârnit un val de emoții în rândul celor care îl urmăresc: „Voi face tot ce pot, puștiule!”.

Internauții au reacționat imediat, inundându-l cu mesaje de felicitare și urări de bine: „Felicitări, frate!”, „Să vă aducă numai împliniri o viață întreagă!” sau „Dumnezeu să îl binecuvânteze cu sănătate!”.

În spatele acestui moment fericit se află o poveste de iubire de aproape două decenii. Florian Rus și partenera sa, Anca, se cunosc din adolescență și au trecut împreună prin suișuri și coborâșuri. Artistul a vorbit deschis despre parcursul lor comun: „Ne știm de la 15 ani, am fost despărțiți, am trecut prin foarte multe, cumva, ceva ne-a adus împreună. În nicio relație nu e lapte și miere. A stat cu mine prin toate etapele, perioadele vieții mele mai urâte, mai frumoase…”.

Chiar dacă relațiile perfecte nu există, cei doi au reușit să construiască o legătură solidă. Într-un podcast, Florian a descris felul în care au crescut unul alături de celălalt.

„Deși în perioada asta în care trăim se poartă să schimbi un om, la noi nu s-a întâmplat asta. Nu am neapărat o rețetă sau un secret. În toți cei 17 ani de relație parcă nu am fost noi, mereu ne-am schimbat și ne-am așteptat unul pe altul”.

Pentru Florian, adevărata valoare a relației nu stă în idealuri romantice, ci în rezistența la încercările vieții.

„A stat cu mine prin toate etapele vieții mele”, a subliniat el.

