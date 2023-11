„Rechinul”, liderul mafiei române care a terorizat Mexicul, trimis în judecată de DIICOT pentru instigare la omor şi şantaj

Florian Tudor, zis Rechinul, in profilul care i-a fost realizat de jurnalistii de la OCCRP

Liderul unei grupări infracţionale care acţiona în Mexic a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT după ce i-ar fi instigat pe membrii grupării să ucidă o persoană, iar pe alte victime să le ameninţe pentru a renunţa la drepturile litigioase asupra unor terenuri din Dolj, pentru a desfăşura activităţi de skimming, respectiv pentru a continua construcţia de imobile.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Florian Tudor, zis „Rechinul”, aflat în arest pe teritoriul Mexicului), care este acuzat de constituirea unui grup infraţional organizat, instigare la tentativă la omor calificat, şantaj şi instigare la şantaj.

Originar din Craiova, Tudor a pus bazele unui imperiu infractional in Mexic. Gruparea uriasa de oameni aflata in subordine a reusit sa fure in doar cativa ani sume colosale, estimate la 1,2 miliarde de dolari. Infractorul roman a furat cea mai mare parte din bani prin reinventarea skimmingului bancar, operatiunea frauduloasa care presupune sustragerea datelor bancare.

”S-a reţinut că, în cursul anului 2015, pe teritoriul Mexicului, sub conducerea inculpatului s-a constituit şi a acţionat un grup infracţional organizat format din 4 membri (3 condamnaţi definitiv prin decizia penală nr. 573 din 17.03.2023 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi un inculpat), la care pe parcursul anilor 2015-2019, au aderat alţi trei membri (condamnaţi definitiv prin decizia penală menţionată), al cărui scop a fost comiterea de infracţiuni cu violenţă, respectiv şantaj şi omor calificat.

Din cercetările efectuate în prezenta cauză (formată printr-o soluţie de disjungere dispusă prin rechizitoriul emis de procurorii DIICOT la data de 13.01.2020) s-a stabilit că inculpatul, lider al grupului infracţional, pe fondul unei stări conflictuale preexistente, i-a instigat pe membrii grupului să ucidă o persoană, atacul asupra acesteia consumându-se la data de 02.04.2018, la sediul unei societăţi comerciale din Cancun, când victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri de intensitate deosebită, inclusiv cu un cuţit, suferind leziuni grave care i-au pus viaţa în pericol”, a transmis, marţi, DIICOT.

Totodată, din probele administrate a rezultat că, în perioada februarie-aprilie 2017, inculpatul a instigat pe unul dintre membrii grupării (condamnat) să exercite acte de ameninţare asupra unei persoane vătămate pentru a o determina să renunţe la drepturile litigioase pe care le avea asupra a două imobile situate în judeţul Dolj, scopul fiind dobândirea, în mod injust, a dreptului de proprietate asupra acestora.

Procurorii au arătat că, în perioada iulie-august 2017, inculpatul a ameninţat o persoană vătămată şi a instigat acelaşi membru al grupării să exercite asupra victimei acte de violenţă, pentru a o determina să se întoarcă în Mexic şi să desfăşoare activităţi de skimming în beneficiul grupului.

De asemenea, în 18.07.2017 un alt membru al grupării, instigat de inculpat, a exercitat acte de violenţă fizică asupra unei persoane vătămate în scopul de a o determina să continue construcţia de imobile în municipiul Craiova, în parteneriat cu inculpatul.

În cauză s-a dispus disjungerea materialului de urmărire penală şi continuarea cercetărilor faţă de un alt inculpat, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi tentativă la omor calificat.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Prahova pentru soluţionare.