Frații Tate au ajuns în Florida. Controlul judiciar nu i-a împiedicat să părăsească România VIDEO FOTO

Fraţii Andrew şi Tristan Tate, aflaţi sub control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT, au ajuns, joi seară, 27 februarie, în Florida, aeronava în care se aflau aterizând în jurul orei 18.00, ora României, la Fort Lauderdale.

După ce le-au fost descărcate bagajele, Andrew şi Tristan Tate au coborât din avion şi s-au îndreptat spre clădirea aflată în apropiere.

Fraţii Tate au plecat joi, 27 februarie, la ora cinci dimineaţa din România direct în Florida cu un avion privat de pe aeroportul Băneasa, relatează G4Media, citând surse aeroportuare.

Both Andrew and Tristan Tate have reportedly boarded a private jet tonight in Romania, destined for the United States, following pressure on Romania over the last few weeks by the Trump Administration to lift travel restrictions on the two brothers and allow them to leave the… pic.twitter.com/a3n89NxQOz