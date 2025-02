Frații Tate întâmpinați cu circumspecție în Florida. Guvernatorul Ron DeSantis: "Aici nu sunt bineveniți cu un comportament ca al lor" VIDEO

Frații Andrew și Tristan Tate, care se află sub control judiciar în cadrul dosarului gestionat de DIICOT, au ajuns joi seară, 27 februarie, în Florida. Avionul privat cu care au călătorit a aterizat la Fort Lauderdale în jurul orei 18:00, ora României.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, nu știa că frații Tate vor fi aduși în statul său, a declarat un oficial de la biroul său.

„Nu am avut nicio implicare în venirea lor aici”, a răspuns purtătoarea de cuvânt adjunct, Molly Best.

DeSantis, care a concurat împotriva lui Trump în primarele republicane din 2024, le-a declarat și el ulterior reporterilor locali că nu a fost informat despre sosirea celor doi în statul său.

„Realitatea este că Florida nu este un loc unde ești binevenit, având în vedere acest tip de comportament”, a spus DeSantis. „Nu știu cum s-a ajuns la asta.”

DeSantis a menționat că procurorul general al Floridei analizează ce opțiuni legale are statul.

„Am aflat din presă că acest lucru se întâmplă”, a adăugat DeSantis.

