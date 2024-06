Uitat de Edi Iordănescu, fostul golgeter român și-a găsit echipă

Florin Andone ramane in Spania FOTO facebook

Fostul golgeter al naționalei, Florin Andone, este foarte aproape de a semna cu o echipă din Spania.

Andone a ținut să lămurească lucrurile după ce a anunțat că a plecat de la Eldense.

Fotbalistul a spus că înțelegerea sa cu gruparea spaniolă se mai putea prelungi pe un an, însă cele două părți nu au ajuns la un acord. El se va întoarce mai mult ca sigur la fosta sa echipă Cordoba.

”Vreau să precizez că nu am avut contract cu CD Eldense până în 2025, ci doar pe un an + un an opțional pentru obiective care nu au fost îndeplinite în cele din urmă. Astfel, rămân liber din 30 iunie.

A fost decizia mea exclusivă de a nu continua, iar clubul nu a ajuns la un acord cu mine pentru a părăsi echipa, așa cum se spune. Încă o dată, mulțumesc tuturor fanilor, am simțit o legătură specială cu voi încă din prima zi. Vă doresc toate cele bune!”, a scris Florin Andone, la InstaStory.