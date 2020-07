Florin Andone a fost operat dupa accidentarea suferita luna trecuta

Potrivit presei din Turcia, jucatorul a fost operat de medicul echipei Galatasaray, Yener Ince. Dupa recuperare, jucatorul va reveni la Brighton, noteaza haberturk.com.Florin Andone a suferit luna trecuta o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept, la un meci pierdut de Galatasaray, scor 0-2, in deplasare, cu Rizespor, in campionatul Turciei. Andone a fost scos de pe teren cu targa.Aceasta este a doua accidentare grava suferita de internationalul roman de 27 de ani, in acest sezon. El s-a accidentat si la partida din 9 noiembrie 2019, cu Gaziantep FK, cand a suferit o ruptura de ligament colateral intern si o leziune de ligament incrucisat la acelasi genunchi drept.