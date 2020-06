Florin Andone, mesaj catre suporterii Galatasaray: Accidentarile nu mi-au permis sa arat tot fotbalul pe care il stiu

Ziare.

"Nici nu stiu cum sa incep, nici de unde sa incep, dar vreau sa exprim ceea ce simt si sa impartasesc asta cu voi toti. Toti care s-au ingrijorat de starea mea si mi-au trimis mesaje de sustinere si incurajare, sunteti multi si pentru asta vreau sa va multumesc din inima. Sezonul s-a incheiat pentru mine, unul foarte dificil din cauza celor doua accidentari pe care le-am suferit.Ma simt frustrat ca mi-am indeplint obiectivele pe care le aveam in minte la venirea la acest mare club, simt ca am dezamagit multe persoane si ca, intr-adevar, accidentarile nu mi-au permis sa arat tot fotbalul pe care il stiu. Imi pare rau pentru cum a decurs totul si, desi perioada mea la Galatasaray nu a contribuit cu multe lucruri pozitive, m-am simtit privilegiat sa imbrac acest tricou extraordinar si sa reprezint acest mare club. Multumesc din nou pentru infinitele voastre dovezi de afectiune, in special fanilor echipei Galatasaray, care au demonstrat inca o data ca sunt, fara indoiala, unii dintre cei mai buni din lume. Multumesc!", a scris Florin Andone, pe Instagram.Atacantul Florin Andone a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept, la meciul pierdut de Galatasaray, scor 0-2, in deplasare, cu Rizespor, in campionatul Turciei. Andone a fost scos de pe teren cu targa.Aceasta este a doua accidentare grava suferita de internationalul roman de 27 de ani, in acest sezon. El s-a accidentat si la partida din 9 noiembrie 2019, cu Gaziantep FK, cand a suferit o ruptura de ligament colateral intern si o leziune de ligament incrucisat la acelasi genunchi drept.Florin Andone a fost imprumutat, la 2 septembrie 2019, pentru un sezon la Galatasaray Istanbul de clubul englez Brighton.