Vesti proaste pentru Florin Andone. "Nu va juca pana la Anul Nou"

"Se intoarce la Brighton si va reveni cu noi in urmatoarele zile, presupun. Il vom ajuta sa devina pregatit, asteptam cu nerabdare sa-l vedem si sa lucram cu el, sa-l ajutam sa-si revina si sa fie puternic.El este inca jucatorul nostru si are un contract cu clubul. A fost imprumutat pentru a avea timp de joc, dar, pentru viitor, accentul principal este sa-l ajutam sa devina pregatit si sa lucram cu el pentru a-l readuce pe teren cat mai curand posibil.Este intr-adevar in stadiul incipient al reabilitarii sale, asa ca nu ne asteptam sa revina in siguranta pe teren inaintea Anului Nou dupa tipul de accidentare pe care l-a avut", a declarat Potter, potrivit The Argus.Florin Andone a suferit, la 14 iunie, o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept, la un meci pierdut de Galatasaray , scor 0-2, in deplasare, cu Rizespor, in campionatul Turciei. Andone a fost scos de pe teren cu targa.