AUR l-a luat în vizor pe ministrul Agriculturii. Un deputat îi cere demisia lui Florin Barbu

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 14:22
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu FOTO Facebook /Florin Barbu

Deputatul AUR Călin Matieș cere demisia ministrului Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, acuzându-l că a adus agricultura românească „în colaps”. Parlamentarul susține că, sub conducerea actualului ministru, contribuția agriculturii la PIB a scăzut dramatic, deficitul comercial agricol a crescut la niveluri record, iar fermierii români au fost lăsați fără sprijin.

Matieș afirmă că România a ajuns să importe masiv produse alimentare, în timp ce exportă materii prime, pierzând miliarde de euro lunar.

"Ministrul Agriculturii, Florin Ionuţ Barbu, trebuie să plece! Şi cifrele ne arată că este un ministru dezastru. Îi văd şi pe unii parlamentari care aplaudă şi încearcă să-i ia apărarea, dar cifrele ne arată foarte clar că este mai bine fără el.

Pentru că vedem contribuţia la PIB:

• 2022 – 4,6%

• 2023 – 3,9%

• 2024 – 3,2%

Iar anul acesta, în primele şase luni, agricultura a contribuit la creşterea PIB-ului cu… zero. La banii României, zero. Şi asta din cauza ministrului Agriculturii. Pentru că nu are o strategie. Mai mult, dacă ne uităm la deficitul balanţei comerciale, adică la cât importăm, câte alimente importăm şi câte exportăm, ce să vezi? Importăm de 11,4 miliarde de euro şi exportăm animale în picioare, grâu, de vreo 6,5 miliarde. Adică 5 miliarde deficit. În fiecare lună, mâncăm alimente de la străini de un miliard de euro", susține Matieș.

Deputatul AUR dă exemplu Ungariei, Poloniei și Bulgaria "care au pornit la drum odată cu noi. Deficitul cu Ungaria este de 7 ori mai mare. Adică importăm de 7 ori mai mult decât le dăm. Cu Polonia, de 12 ori mai mare. Cu Bulgaria, de 25 de ori. Adică le dăm bulgarilor un măr şi importăm 25 de mere. Ministrul Agriculturii este un dezastru şi, de aceea, trebuie să plece. N-a făcut nimic!", afirmă deputatul.

Acesta susține că AUR are soluții pentru relansarea agriculturii pe care le-ar fi transmis premierului.

"Pe deficitul ăsta bugetar ar trebui să ne întrebăm: Ce n-avem? Fabrici de ulei. Ce n-avem? Mori. Ce n-avem? Fabrici de conserve. Ce importăm? Carne de porc. N-avem ferme? Ok, hai să dăm bani să se facă aceste lucruri. Ajutoare, pentru că ăştia vor rămâne bani în România şi vor face plus valoare pentru România", a mai transmis Matieș.

