Ministrul Agriculturii rezistă pe funcție, după moțiunea de cenzură. Mesaj pentru AUR: „Vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 13:09
213 citiri
Ministrul Agriculturii rezistă pe funcție, după moțiunea de cenzură. Mesaj pentru AUR: „Vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România!”
Florin Barbu, George Simion / FOTO: foto oficiale Barbu & Simion, FB

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, moţiunea simplă depusă de Opoziţia AUR-POT-S.O.S România împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu (PSD). S-au înregistrat 187 de voturi împotrivă şi 92 de voturi „pentru”, 3 abţineri, iar un deputat nu a votat.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat în plen, după vot, că săptămâna viitoare AUR va veni cu o replică, cu o Carte Neagră a activităţii ministrului Agriculturii.

Florin Barbu a ieșit la atac. Mesaj tăios pentru opoziție

În replică, ministrul Agriculturii i-a transmis lui George Simion că a avut 48 de ore să citească bilanţul pe care l-a făcut, dar nu a înţeles nimic.

„Dacă mai aveţi nevoie de informaţii pe agricultură, vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România, nu să bateţi câmpii, în Parlament!”, a afirmat Barbu.

Ministrul Agriculturii a mai spus că este dispus să vină şi la grupul AUR pentru discuţii.

Moţiunea simplă a fost iniţiată de 61 de deputaţi şi s-a intitulat „Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei”, dezbătută luni în Camera Deputaţilor.

