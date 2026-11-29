Ministerul Agriculturii (MADR) susține că noul ordin privind comercializarea cărnii proaspete de porc nu blochează piața, ci elimină din circuitul comercial loturile vechi sau neconforme vândute în mod înșelător drept marfă proaspătă.

”Carnea provenită din importuri congelate nu este interzisă la comercializare, însă se va vinde exclusiv în starea în care a fost livrată – adică congelată (cu data congelării și termenul de valabilitate înscrise clar pe etichetă) – sau va merge către unitățile de procesare. Ordinul interzice expres reintroducerea cărnii anterior congelate în circuitul de vânzare refrigerată, inclusiv după decongelare, tranșare sau reambalare, se arată într-un comunicat transmis de minister.

Reprezentanții ministerului demontează și temerile potrivit cărora limita de 8 zile de la sacrificare ar lăsa consumatorilor doar o zi sau două pentru a găti carnea. Pe circuitul național — fermă, abator, unitate de tranșare și magazin — procesul de răcire, tranșare și livrare durează între 24 și 48 de ore. Astfel, carnea provenită din fermele românești ajunge în vitrine cu 6–7 zile reale de valabilitate, un interval suficient atât pentru comercianți, cât și pentru cumpărători.

”Românii nu vor rămâne fără carne de porc, iar cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată și reambalată, era vândută în România la preț de carne proaspătă. Nu interzicem nimănui să aducă marfă din import, dar îi obligăm pe toți să respecte regulile: dacă e carne proaspătă refrigerată, să fie sacrificată de maximum 8 zile; dacă o aduci congelată, o vinzi congelată, nu o decongelezi ca să păcălești consumatorul la vitrină. Fermierii și abatoarele din România au capacitatea să livreze zilnic carne proaspătă în 24-48 de ore, iar datoria noastră este să protejăm atât sănătatea și buzunarul românilor, cât și munca cinstită a crescătorilor noștri”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Potrivit MADR, noua reglementare urmărește să combată practicile de reetichetare și prelungire artificială a termenului de valabilitate, să reducă risipa alimentară și să susțină lanțurile scurte de aprovizionare.

Ads