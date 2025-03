Internaționalul român care se retrage la 33 de ani. I se spune ”Cap Tractor”

Internaționalul român Florin Bărdașu și-a anunțat, luni, pe Instagram încheierea carierei de jucător de rugby, la doar 33 de ani.

''A venit momentul ca, așa cum eram poreclit, 'Cap Tractor' să se retragă de pe teren. După 20 de ani în care rugby-ul a fost mai mult decât un sport - a fost o lecție de viață, o familie și o sursă nesfârșită de bucurii și provocări - simt că este timpul să închei acest capitol. Nu a fost un drum ușor. Am trecut prin momente în care m-am simțit marginalizat, neînțeles și pus la încercare. Dar în loc să renunț, am strâns din dinți, am muncit mai mult și am tras din greu - exact așa cum face un 'cap tractor' pe teren. Fiecare lovitură, fiecare provocare și fiecare îndoială m-au făcut mai puternic'', a transmis Bărdașu într-un mesaj emoționant în rețeaua de socializare.

''De-a lungul carierei mele, am avut onoarea de a juca pentru 6 echipe, la nivel de juniori la CSȘ Tecuci, CSȘ2 Siromex și seniori, la CSM Știința Baia Mare, CSM București, CSA Steaua București și CS Rapid București. Fiecare dintre aceste echipe a fost o familie pentru mine, iar alături de ele am avut oportunitatea să cresc și să învăț atât ca sportiv, cât și ca om,va mulțumesc! Un mulțumesc special vreau să îl îndrept către CS Rapid pentru ultimul an din cariera mea - un an superb, unul dintre cei mai frumoși ani din viața mea de sportiv. Astăzi, părăsesc haita, dar vreau să le mulțumesc din suflet 'lupișorilor' - ați fost minunați! Sunt mândru de voi, de munca și determinarea voastră. Continuați pe drumul pe care l-ați început și veți ajunge mari. Credeți în voi și în forța grupului - viitorul vă aparține!'', a mai scris Bărdașu în comunicat, mulțumind și altor oameni care l-au ajutat și l-au sfătuit ''atunci când obstacolele din drum erau din ce în ce mai multe'', fără a da nume.

Ads

''De asemenea, mulțumesc Federației Române de Rugby pentru cei 11 ani petrecuți la echipa națională. Mulțumesc pentru toate lucrurile bune, pentru încredere și pentru toate sacrificiile făcute pentru ca noi să avem cele mai bune condiții pentru a face performanță. A fost o onoare să îmbrac tricoul naționalei și să reprezint România pe teren. Rugby-ul m-a învățat ce înseamnă sacrificiul, respectul și munca în echipă. 'Cap Tractor' se retrage, dar spiritul de luptător va rămâne mereu în mine. Cu recunoștință, Florin Bărdașu!'', se arată în încheierea mesajului.

Ultimul meci al lui Bărdașu la echipa națională a fost înfrângerea cu Georgia, 5-43, pe 2 martie, la Tbilisi, în semifinalele Rugby Europe Championship 2025. România a obținut în cele din urmă medaliile de bronz după ce a învins Portugalia în deplasare cu 21-7, pe 16 martie.

Ads