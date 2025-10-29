Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:35
Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu FOTO Hepta

Liderul PNL Oradea, Florin Birta, declară miercuri, 29 octombrie, că propunerea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este un pas înainte pentru o guvernare bazată pe merit, profesionalism şi rezultate, iar toate celelalte discuţii, doar noi încercări de a-l ataca pe Ilie Bolojan.

România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează, mai spune Birta.

Florin Birta afirmă că una dintre priorităţile lui Ilie Bolojan, în toate funcţiile publice pe care le-a deţinut, a fost atragerea oamenilor valoroşi din mediul privat către zona publică.

”De ce? Pentru că România are nevoie de competenţă reală, de experienţă şi de oameni care ştiu ce înseamnă performanţa, responsabilitatea şi rezultatele concrete, valori care definesc mediul privat. În acest context, propunerea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, pentru funcţia de vicepremier, este una firească şi de apreciat.

Oana Gheorghiu este iniţiatoarea unor proiecte excepţionale, printre care construcţia primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România, realizat exclusiv din fonduri private”, amintește primarul din Oradea.

Liderul PNL Oradea mai declară că ”din păcate, în loc să salutăm această alegere inspirată, unii lideri politici aleg din nou atacul şi manipularea”. ”Preşedintele PSD îi cere premierului să retragă această propunere, invocând un pretext absurd: „pentru a evita compromiterea relaţiei cu Statele Unite ale Americii”. Ironia este că aceeaşi persoană, în data de 15 mai 2025, la semnarea contractului pentru drumul expres Oradea–Arad, spunea, cu doar trei zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, că dacă Nicuşor Dan va câştiga alegerile, relaţia diplomatică a României cu SUA va fi afectată, iar dacă va câştiga George Simion, va fi felicitat luni dimineaţă de preşedintele american. Am fost acolo, am auzit acele cuvinte. Rezultatul? A câştigat Nicuşor Dan, a fost sunat de preşedintele Trump, iar relaţia diplomatică dintre România şi Statele Unite nu a fost deloc afectată, cum, de altfel, nu va fi nici acum”, subliniază Birta.

„Noi încercări de a-l ataca pe Bolojan”

”În concluzie, propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier este una demnă de susţinut, un pas înainte pentru o guvernare bazată pe merit, profesionalism şi rezultate. Toate celelalte discuţii din jurul acestui subiect sunt doar noi încercări de a-l ataca pe Ilie Bolojan, un premier dedicat şi un patriot care luptă cu adevărat pentru a salva România de la compromis şi incompetenţă. România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează. Avem nevoie de fapte, nu de frică!”, mai declară Florin Birta.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, marţi seară, 28 octombrie, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”.

Grindeanu insistă ca premierul să ţină cont de părerea PSD în această chestiune. În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D. Vance, Oana Gheorghiu spunea că oficialii americani sunt ”doi golani”.

