Aliații de la Oradea sar în apărarea lui Bolojan. „Ar prefera oricând să se retragă decât să mintă. Este omul care poate pune România pe drumul cel bun”

Primarul Municipiului Oradea și vicepreședinte al PNL, Florin Birta îi ia apărarea premierului Ilie Bolojan.

Birta spune că Bolojan este omul care poate pune România pe drumul cel bun și că ar prefera oricând să se retragă decât să mintă sau să dezinformeze românii.

„De prea mulți ani, România a fost țara risipei și a privilegiilor, unde banii publici au fost cheltuiți fără măsură, iar nedreptățile și sinecurile au devenit regulă. Așa nu se mai poate.

Ilie Bolojan propune și susține reforme reale, pe care le-a implementat cu succes în Oradea și în județul Bihor. Este un om care nu minte niciodată cetățenii, refuzând să se prefacă că face reforme prin tăieri simbolice sau prin reducerea unor posturi vacante ori fictive”, scrie Florin Birta pe Facebook.

„Are curajul să spună lucrurilor pe nume”

„Așa cum îl cunosc, Ilie Bolojan ar prefera oricând să se retragă decât să mintă sau să dezinformeze.

Este un patriot, un bun român, care are curajul să spună lucrurilor pe nume, chiar și atunci când adevărul nu este pe placul tuturor.

Este, fără îndoială, omul care poate pune România pe drumul cel bun, evident cu sprijinul coaliției de guvernare și al președintelui României”, adaugă vicepreședintele PNL.

„Statul trebuie să funcționeze pentru cetățeni, nu pentru birocrație”

„Guvernul pe care îl conduce vine acum cu un nou pachet de reforme care aduce echitate, taie risipa și reașază statul pe bază de valori și meritocrație. E un drum dificil, dar necesar. A arătat deja piețelor internaționale că România își ia în serios angajamentele și începe să reducă deficitul bugetar.

Reforma administrației publice este una esențială: statul trebuie să funcționeze pentru cetățeni, nu pentru birocrație. Cheltuielile cu personalul au crescut chiar și fără angajări sau majorări de salarii, iar acest lucru nu mai poate continua. Nu putem cere doar mediului privat și oamenilor să facă sacrificii, în timp ce statul rămâne supradimensionat”, e de părere Florin Birta.

„O perioadă dificilă, dar una temporară”

Tot el mai spune că „pachetul 2 de reforme vine să repare aceste dezechilibre și să pună ordine în administrație”.

„Reducerea posturilor vacante nu este suficientă. Avem nevoie de eficientizare reală, cu impact bugetar și cu o dimensionare corectă a personalului.

Este o perioadă dificilă, dar una temporară. Dacă mergem pe acest drum, anul viitor vom începe să simțim rezultatele, iar lucrurile se vor stabiliza și va începe relansarea economică.

Acum e momentul ca Bolojan să facă ceea ce trebuia de mult făcut. România are nevoie de un stat corect, care să respecte cetățenii și să funcționeze pentru ei”, conchide primarul Municipiului Oradea.

