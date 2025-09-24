Florin Busuioc, experiență neobișnuită pe stradă. Ce i s-a întâmplat prezentatorului de la Pro TV: „Frică nu mi-a fost”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:17
1082 citiri
Florin Busuioc, experiență neobișnuită pe stradă. Ce i s-a întâmplat prezentatorului de la Pro TV: „Frică nu mi-a fost”
Florin Busuioc FOTO: Facebook/ Florin Busuioc

Florin Busuioc, cunoscut publicului drept Busu de la Meteo, rămâne unul dintre cei mai apreciați actori și prezentatori din România, însă cariera sa nu a fost lipsită de momente neplăcute, inclusiv întâlniri mai tensionate pe stradă.

La 63 de ani, Florin Busuioc a reflectat recent asupra celor 30 de ani petrecuți la PRO TV, amintindu-și de dublajele pe care le făcea pentru desenele animate.

„Sunt de la început. Făceam dublaje pentru desene animate, pentru a lua un avans. Am început activitatea cu șase luni înainte ca PRO TV-ul să emită. Eu nu pot fără muncă. Cred că este un lucru care mă ajută să merg mai departe. Locul de muncă este definitoriu pentru viața mea, pentru traiectoria mea și pentru ceea ce sunt eu”, a declarat prezentatorul într-un interviu pentru Cancan.

Întrebat despre modul în care reacționează oamenii atunci când îl recunosc pe stradă, Busu și-a amintit de perioada în care activa la emisiunea „Bingo”. În acele vremuri, unii dintre participanți reacționau nervos dacă nu câștigau, dar actorul nu a simțit niciodată frică.

„N-am niciodată o zi proastă față de spectatori. Telespectatorii pot fi câteodată și răutăcioși, poate, dar foarte rar mi se întâmplă să fie răutăcioși. În general sunt glumeți. Și atunci nu poți să te superi pe ei și nu poți să ai o zi proastă în ziua aceea. Pentru că înțelegi că e o glumă și, ca să zic așa, intri în gluma respectivă și totul e în regulă. Nu cred că am avut vreodată o zi proastă legată de telespectatori, legat de vreme. Am mai avut eu când făceam Bingo. Am mai avut niște probleme, pentru că lumea chiar mă înjura pe stradă, pentru că nu le-am dat premiul. Că nu le-am extras lor premiul ăla. Frică nu mi-a fost niciodată, dar mă deranjau chestiile astea, pentru că nu țin de rațiune. Sunt iraționale aceste pretenții ciudate, bizare, pe care nu pot să le explic”, a completat Florin Busuioc pentru sursa citată.

Emmanuel Macron, Jack Lang și Anouchka Delon, tribut emoționant pentru Claudia Cardinale: „A făcut să strălucească cele mai mari opere”
Emmanuel Macron, Jack Lang și Anouchka Delon, tribut emoționant pentru Claudia Cardinale: „A făcut să strălucească cele mai mari opere”
Președintele Republicii Franceze a reamintit că actrița franco-italiană, decedată marți la vârsta de 87 de ani, a făcut să strălucească „cele mai mari opere”, de la Federico Fellini...
Dani Oțil dezvăluie noi detalii inedite despre Power Couple, sezonul 3: „Mi-am făcut bagajele”
Dani Oțil dezvăluie noi detalii inedite despre Power Couple, sezonul 3: „Mi-am făcut bagajele”
Dani Oțil a dezvăluit că se pregătește să părăsească platoul „Super Neatza” pentru o perioadă, urmând să înceapă filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”....
#Florin Busuioc, #prezentator pro tv, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
ObservatorNews.ro
Momentul in care un bulevard intreg este inghitit de o "gaura neagra" intr-un oras cu 10 milioane de locuitori
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Emmanuel Macron, Jack Lang și Anouchka Delon, tribut emoționant pentru Claudia Cardinale: „A făcut să strălucească cele mai mari opere”
  2. Dani Oțil dezvăluie noi detalii inedite despre Power Couple, sezonul 3: „Mi-am făcut bagajele”
  3. Florin Busuioc, experiență neobișnuită pe stradă. Ce i s-a întâmplat prezentatorului de la Pro TV: „Frică nu mi-a fost”
  4. Cum a reușit să slăbească Smiley și la ce aliment a renunțat complet: „E greu pentru mine”
  5. Una din trei persoane testate în București și Ilfov are risc de infarct sau AVC. Ce obiceiuri cresc posibilitatea unui eveniment cardiovascular
  6. Anca Serea și Adi Sînă, imagine din arhivă personală. Cum arătau cei doi la începutul relației FOTO
  7. Robert De Niro, „președinte” al FCC la emisiunea lui Kimmel: „Discursul nu mai e gratuit. Acum se plătește pe cuvânt” VIDEO
  8. Pro TV pregătește un nou reality show plin de adrenalină, după succesul Survivor România
  9. Roxana Nemeș a născut! Artista, primele declarații după ce a adus pe lume gemeni: „Ne simțim recunoscători și binecuvântați”
  10. A murit una dintre cele mai frumoase actrițe din istoria cinematografiei. Claudia Cardinale avea 87 de ani