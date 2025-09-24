Florin Busuioc, experiență neobișnuită pe stradă. Ce i s-a întâmplat prezentatorului de la Pro TV: „Frică nu mi-a fost”

Florin Busuioc, cunoscut publicului drept Busu de la Meteo, rămâne unul dintre cei mai apreciați actori și prezentatori din România, însă cariera sa nu a fost lipsită de momente neplăcute, inclusiv întâlniri mai tensionate pe stradă.

La 63 de ani, Florin Busuioc a reflectat recent asupra celor 30 de ani petrecuți la PRO TV, amintindu-și de dublajele pe care le făcea pentru desenele animate.

„Sunt de la început. Făceam dublaje pentru desene animate, pentru a lua un avans. Am început activitatea cu șase luni înainte ca PRO TV-ul să emită. Eu nu pot fără muncă. Cred că este un lucru care mă ajută să merg mai departe. Locul de muncă este definitoriu pentru viața mea, pentru traiectoria mea și pentru ceea ce sunt eu”, a declarat prezentatorul într-un interviu pentru Cancan.

Întrebat despre modul în care reacționează oamenii atunci când îl recunosc pe stradă, Busu și-a amintit de perioada în care activa la emisiunea „Bingo”. În acele vremuri, unii dintre participanți reacționau nervos dacă nu câștigau, dar actorul nu a simțit niciodată frică.

„N-am niciodată o zi proastă față de spectatori. Telespectatorii pot fi câteodată și răutăcioși, poate, dar foarte rar mi se întâmplă să fie răutăcioși. În general sunt glumeți. Și atunci nu poți să te superi pe ei și nu poți să ai o zi proastă în ziua aceea. Pentru că înțelegi că e o glumă și, ca să zic așa, intri în gluma respectivă și totul e în regulă. Nu cred că am avut vreodată o zi proastă legată de telespectatori, legat de vreme. Am mai avut eu când făceam Bingo. Am mai avut niște probleme, pentru că lumea chiar mă înjura pe stradă, pentru că nu le-am dat premiul. Că nu le-am extras lor premiul ăla. Frică nu mi-a fost niciodată, dar mă deranjau chestiile astea, pentru că nu țin de rațiune. Sunt iraționale aceste pretenții ciudate, bizare, pe care nu pot să le explic”, a completat Florin Busuioc pentru sursa citată.

Ads