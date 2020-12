Florin Calinescu, in pericol sa piarda presedintia Partidului Verde

Instanta a admis actiunea formulata de presedintele ales la Congresul din februarie 2019, Luminita Simoiu, prin care a solicitat, invocand incalcarea statutului partidului, anularea Consiliului National al Partidului Verde, organizat la Bucuresti in data de 15 iunie 2019, unde s-a decis suspendarea acesteia din functia de presedinte si excluderea mai multor membri, printre care si a prim-vicepresedintelui Cristian Tetcu, presedintele CN al PV Simoiu a solicitat si anularea Congresului din 20 iulie 2019, unde actorul Florin Calinescu a fost ales presedintele partidului."Admite in parte cererea formulata de reclamanta Simoiu Adi-Maria Claudia Luminita in contradictoriu cu intervenientul fortat Partidul Verde. Anuleaza hotararea sedintei comune a Consiliului National si a Biroului Permanent al Partidului Verde din data de 15.06.2019. Anuleaza hotararea Congresului Extraordinar al Partidului Verde din data de 20.07.2019", se precizeaza in solutia data de Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva.Adi-Maria Luminita Simoiu a fost aleasa, cu unanimitate de voturi, presedintele Partidului Verde la Congresul din februarie 2019, iar presedinte executiv a fost desemnat Constantin Damov si secretar general - Silviu Dumitru.Simoiu a convocat Consiliul National al partidului pentru data de 15 iunie 2019, la Sibiu, in urma consultarilor cu membrii CN. Tot pentru 15 iunie 2019, presedintele executiv si secretarul general au convocat Consiliul National in Bucuresti.In timp ce Adi-Maria Luminita Simoiu s-a prezentat la Sibiu, impreuna cu alti membri ai CN, la Bucuresti s-a derulat un alt Consiliu National paralel, unde s-a decis suspendarea acesteia din functie si preluarea atributiilor sale de catre presedintele executiv. Totodata, s-a decis convocarea unui congres al Partidului Verde pentru data de 20 iulie 2019, la care sa fie ales un nou presedinte, in persoana lui Florin Calinescu.Simoiu a contestat in instanta deciziile luate de Consiliul National convocat la Bucuresti invocand incalcarea prevederilor statutare, iar Tribunalul Bucuresti i-a admis cererea dupa un proces de circa un an si jumatate, pronuntandu-se dupa cinci amanari, dupa alegerile parlamentare.La alegerile locale de anul acesta, Simoiu, care era suspendata din functia de presedinte al Partidului Verde, a candidat ca independent pentru Primaria Craiova.CITESTE SI: