Anunțul cu care Florin Călinescu și-a întristat fanii: ”Nu cred că o să mă mai vedeți curând”

Florin Călinescu (66 de ani), unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România, a luat o decizie radicală în ceea ce privește cariera sa în showbiz, mai precis referitoare la aparițiile televizate cu care a impresionat de-a lungul timpului.

Astfel, într-un interviu pentru Click!, Florin Călinescu a precizat că nu va mai putea fi urmărit de public, cel puțin pentru o perioadă.

„Întotdeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat.

Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general.

Nu cred că o să mă mai vedeți curând, decât ca invitat sau ca actor într-un film. Pentru că nu mai vreau să mă mai duc la ședințe, la nebunii etc”, a declarat Florin Călinescu, potrivit sursei citate.

