Florin Călinescu intervine în scandalul Gheboasă: ”Dacă asta înseamnă progres...”

Trapperul Gheboasă a cântat, la Untold, împreună cu adolescenții din public, piese pline de obscenități și înjurături, atrăgându-și oprobriul public.

Piesa „Dă-i țiganca”, care a făcut valuri la Untold nu este o noutate pentru iubitorii muzicii de gen, fiind scoasă acum un an de Gheboasă și popularizată și pe YouTube, și pe TikTok, iar artistul a cântat-o la mai multe festivaluri și concerte. De altfel, numai pe YouTube piesa are peste 14 milioane de vizualizări.

Printre cei care au comentat situația creată s-a numărat și renumitul actor și om de televiziune Florin Călinescu.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului.

Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine.

Băiatu’ în sine nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia.

E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență”, a declarat Florin Călinescu în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 CNN.