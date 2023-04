Florin Calinescu vrea sa moara in direct FOTO facebook

După o viață petrecută în televiziune și actorie, Florin Călinescu s-a retras din activitate și stă departe de lumina reflectoarelor. El va împlini 67 de ani luna aceasta și spune că are planuri în continuare.

Într-un interviu pentru cancan.ro, Florin Călinescu dezvăluie ce pune la cale: "Nu mai am răbdare să fac parte din niște structuri hotărâte de alții. E posibil să mi fac propria televiziune, dar nu știu dacă e cazul, văd că pe internet se uită mai multă lume.

Se apropie momentul, pregătesc o revenire cu un proiect mare în mediul online. Pot spune că Cristofor Columb, după ce a făcut prima descoperire, a mai petrecut vreo 20 de ani până la a doua. Așa că, atunci când ai un ideal, un țel, un scop, un vis, nu contează timpul. Nu mai apuc eu 20 de ani, dar când voi simți că se apropie sfârșitul, o să fac un show în care să mor în direct"

Deși a plecat din București, Florin Călinescu, spune că nu s-a mutat de tot într-un loc anume.

"Nu m-am mutat definitiv la țară. Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case în mai multe locuri, dar nu le popularizez. Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot", a punctat el.

