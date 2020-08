Planurile autointitulatului rege al romilor, Dorin Cioaba, daca ar castiga alegerile pentru primaria Sibiului

Dorin Cioaba vrea sa se axeze pe periferia Sibiului si sa construiasca un metrou de suprafata, daca ajunge primar."Sibiul are nevoie de un primar mai altfel decat cei care au fost pana acum. Eu as vrea sa ma ocup mai mult de partea de periferie a orasului, pentru ca in centru orasul arata foarte bine, insa strazile din periferie sunt inca neasfaltate, sunt inca oameni care traiesc in conditii de tara, nu de oras", spune autointitulatul rege al romilor, pentru RFI. Dorin Cioaba crede ca sibienii ar vota un candidat rom la Primarie: "Sibienii ma cunosc, stiu proiectele mele si culturale si implicatia in viata politica, nu cred ca i-ar impiedica simplul fapt ca sunt rom. Daca locuiam intr-o alta zona a Romaniei, nu aveam curajul sa candidez, dar in Sibiu, oamenii sunt altfel".